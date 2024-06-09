Семшов о Беларуси после 0:4 от России: «У них есть проблемы, особенно в уровне футбола в стране. Дома безвольно играли»

Теги Игорь Семшов Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Киберфутбол, Кубок Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов считает, что в Беларуси есть проблемы с уровнем футбола.

В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче.

«Хочется сказать, что наши вышли с желанием побеждать. Могли чуть больше забить. Неплохо действовали. Не видели мы в последнее время сборную Беларуси. Посмотрели.

К сожалению, у сборной Беларуси есть проблемы. Особенно в уровне футбола в стране. Дома как‑то безвольно играли. Получилась игра в одни ворота», – сказал бывший игрок сборной России. 

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6 комментариев
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Хоть кто-то без шапкозакидательских речей нашёлся и трезво оценил уровень соседей-конкурента Люксембурга и Андорры.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть кто-то без шапкозакидательских речей нашёлся и трезво оценил уровень соседей-конкурента Люксембурга и Андорры.
Если не было так смешно, если бы не было так грустно
+2
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+2
Ответ Александр Кудрявцев
Если не было так смешно, если бы не было так грустно
не вкусно и грустно
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В рассеи уровень футбола похоже в полном порядке?)
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А как может быть по другому, если финансирование всего (!) футбола РБ - на уровне бюджета какого-нибудь Ростова - 3 млрд. рублей. Там все деньги идут на хоккей.
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