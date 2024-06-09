Семшов о Беларуси после 0:4 от России: «У них есть проблемы, особенно в уровне футбола в стране. Дома безвольно играли»
Игорь Семшов считает, что в Беларуси есть проблемы с уровнем футбола.
В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче.
«Хочется сказать, что наши вышли с желанием побеждать. Могли чуть больше забить. Неплохо действовали. Не видели мы в последнее время сборную Беларуси. Посмотрели.
К сожалению, у сборной Беларуси есть проблемы. Особенно в уровне футбола в стране. Дома как‑то безвольно играли. Получилась игра в одни ворота», – сказал бывший игрок сборной России.