Вячеслав Колосков: «Украина никаких эмоций не вызывает, но верю, что они могут преподнести сюрприз. У них хорошая команда»
Вячеслав Колосков верит, что Украина может преподнести сюрприз на Евро.
Почетный президент РФС оценил волевую победу Украины над Словакией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
«Сегодняшняя победа Украины говорит о том, что у команды есть потенциал. У них еще остался шанс выйти из группы.
Если честно, меня не особо волнует судьба сборной Украины на Евро. Выиграли и выиграли, мне какая разница? Нашей сборной нет, поэтому не испытываю пристрастий ни к одной из команд.
Украина абсолютно никаких эмоций не вызывает. Но пока по-прежнему верю, что они могут преподнести сюрприз. У Украины хорошая команда», — сказал Колосков.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Симпатии на Евро к Испании. Чтобы прошли весь путь до финала и победили.