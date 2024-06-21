Вячеслав Колосков: «Украина никаких эмоций не вызывает, но верю, что они могут преподнести сюрприз. У них хорошая команда»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Словакии по футболу РФС Вячеслав Колосков Евро-2024 Футбол

Вячеслав Колосков верит, что Украина может преподнести сюрприз на Евро.

Почетный президент РФС оценил волевую победу Украины над Словакией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

«Сегодняшняя победа Украины говорит о том, что у команды есть потенциал. У них еще остался шанс выйти из группы.

Если честно, меня не особо волнует судьба сборной Украины на Евро. Выиграли и выиграли, мне какая разница? Нашей сборной нет, поэтому не испытываю пристрастий ни к одной из команд.

Украина абсолютно никаких эмоций не вызывает. Но пока по-прежнему верю, что они могут преподнести сюрприз. У Украины хорошая команда», — сказал Колосков.

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12 комментариев
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Заголовки разучились писать. Колосков: «Верю в Украину» было бы намного круче.
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Ответ кэпко
как это никаких эмоций, а сколько местных словаков сегодня в трауре заливаются горькой.
Он за себя отвечает, умник фигов
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Сразу вспомнилось незабвенное из "Обыкновенного чуда" : - " Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".....
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Солидарен с Колосковым. Проиграли румынам так проиграли. Выиграли следующий матч так выиграли. Нет нашей сборной на Евро и переживать не за кого.
Симпатии на Евро к Испании. Чтобы прошли весь путь до финала и победили.
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Плохой вариант для Украины ---- Бельгия побеждает в двух оставшихся турах, а Румыния и Словакия в третьем туре гоняют ничейку.Все зависит от Украины ---- она может дальше пройти и с тремя очками.
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Ответ vaslover
Сразу вспомнилось незабвенное из "Обыкновенного чуда" : - " Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".....
Колосков ни за кем не гнался. У него спросили, он ответил, что ему плевать.
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