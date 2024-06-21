Вячеслав Колосков: «Украина никаких эмоций не вызывает, но верю, что они могут преподнести сюрприз. У них хорошая команда»

Вячеслав Колосков верит, что Украина может преподнести сюрприз на Евро.

Почетный президент оценил волевую победу Украины над Словакией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

«Сегодняшняя победа Украины говорит о том, что у команды есть потенциал. У них еще остался шанс выйти из группы.

Если честно, меня не особо волнует судьба сборной Украины на Евро. Выиграли и выиграли, мне какая разница? Нашей сборной нет, поэтому не испытываю пристрастий ни к одной из команд.

Украина абсолютно никаких эмоций не вызывает. Но пока по-прежнему верю, что они могут преподнести сюрприз. У Украины хорошая команда», — сказал Колосков.

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