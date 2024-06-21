Шкриньяр про 1:2 с Украиной: «Обидно упускать шанс на победу. Не можем играть как во 2-м тайме, мы позволили сопернику переломить матч»

Милан Шкриньяр подвел итоги матча с Украиной (1:2).

«Первый тайм провели нормально, но мы просто не можем играть так, как во второй половине. Мы не следовали инструкциям и позволили сопернику переломить ход игры. Мы разочарованы, мы представляли себе все иначе, но все еще впереди.

Обидно упускать такой шанс на победу, но мы должны держать себя в руках. Нужно разобраться с тем, что было не очень хорошо, и улучшить ситуацию, особенно во втором тайме», – сказал капитан сборной Словакии.

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