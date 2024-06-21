Шкриньяр про 1:2 с Украиной: «Обидно упускать шанс на победу. Не можем играть как во 2-м тайме, мы позволили сопернику переломить матч»

Теги ПСЖ Сборная Украины по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Милан Шкриньяр Футбол

Милан Шкриньяр подвел итоги матча с Украиной (1:2).

«Первый тайм провели нормально, но мы просто не можем играть так, как во второй половине. Мы не следовали инструкциям и позволили сопернику переломить ход игры. Мы разочарованы, мы представляли себе все иначе, но все еще впереди.

Обидно упускать такой шанс на победу, но мы должны держать себя в руках. Нужно разобраться с тем, что было не очень хорошо, и улучшить ситуацию, особенно во втором тайме», – сказал капитан сборной Словакии.

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3 комментария
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Так вы до гола играли отлично, потом забили и сами отдали инициативу.
Проиграли сами себе.
+7
-2
+5
Ничего страшного. Сейчас в Атлетико опять "перейдёт" кто-нибудь из наших и у Ростовского Украина и Запад снова встанут на колени.
+2
-1
+1
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