Педри повторил рекорд Роналду – у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия

Педри повторил рекорд Криштиану Роналду.

Полузащитник сборной Испании вышел в стартовом составе на игру против на .

Представляющий «Барселону» хавбек стал вторым игроком в истории, которому удалось принять участие в 12 играх чемпионата Европы и мира до наступления 22-летия. Первым был форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

День рождения – 25 ноября. Таким образом, уже 24 июня он может установить рекорд, если сыграет против Албании.