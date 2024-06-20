Педри повторил рекорд Роналду – у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия
Педри повторил рекорд Криштиану Роналду.
Полузащитник сборной Испании вышел в стартовом составе на игру против Италии на Евро-2024.
Представляющий «Барселону» хавбек стал вторым игроком в истории, которому удалось принять участие в 12 играх чемпионата Европы и мира до наступления 22-летия. Первым был форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
День рождения Педри – 25 ноября. Таким образом, уже 24 июня он может установить рекорд, если сыграет против Албании.
Каждый день какой-то рекорд, я считаю такие рекорды совсем не заслуживают внимания.
Без травм он один из лучших в мире
Что вас заставляет это делать? Зависть и комплексы?