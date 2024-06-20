Педри повторил рекорд Роналду – у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды чемпионат мира Педри Футбол

Педри повторил рекорд Криштиану Роналду.

Полузащитник сборной Испании вышел в стартовом составе на игру против Италии на Евро-2024.

Представляющий «Барселону» хавбек стал вторым игроком в истории, которому удалось принять участие в 12 играх чемпионата Европы и мира до наступления 22-летия. Первым был форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

День рождения Педри – 25 ноября. Таким образом, уже 24 июня он может установить рекорд, если сыграет против Албании.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Умнейший игрок, иногда в нем как будто Иньеста просыпается, очень похожи по движению
+72
-23
+49
Ламини Ямаль самый молодой игрок который увидит как Педри побьет рекорд роналду:))
+41
-24
+17
Раньше и не знал, что столько рекордов бывает. До 19, 20, 21 и так до бесконечности.
Каждый день какой-то рекорд, я считаю такие рекорды совсем не заслуживают внимания.
+11
-1
+10
Ответ Bazilic
Вот кто ставит минусы этому комментарию?))) Что вас заставляет это делать? Зависть и комплексы?
Шуллер, скорее всего. Он тайный поклонник таланта Педри)
+5
-2
+3
У Педри еще минимум 2 матча есть на этом ЕВРО, так что рекорд за ним
+5
-3
+2
Есть ощущение, что травмы он переборол
Без травм он один из лучших в мире
+12
-10
+2
Ответ rigobersong
Ламини Ямаль самый молодой игрок который увидит как Педри побьет рекорд роналду:))
а потом и сам побьёт
+3
-1
+2
Ответ Bazilic
Умнейший игрок, иногда в нем как будто Иньеста просыпается, очень похожи по движению
Вот кто ставит минусы этому комментарию?)))
Что вас заставляет это делать? Зависть и комплексы?
+23
-21
+2
Ответ Bazilic
Умнейший игрок, иногда в нем как будто Иньеста просыпается, очень похожи по движению
не похожи они с Иньестой, даже с ранним.
+12
-10
+2
Ответ Bazilic
Вот кто ставит минусы этому комментарию?))) Что вас заставляет это делать? Зависть и комплексы?
Шуля, кто же еще)))
+2
-1
+1
заплаканное лицо шульки покажите))
+1
-1
0
Сейчас выяснится, что Роналду на самом деле 2004 года рождения.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий