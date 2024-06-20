Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1» («Р-Спорт»)

Максим Глушенков подписал контракт с «Зенитом».

По информации «Р-Спорт», соглашение, рассчитанное на 4 года, включает опцию продления на один сезон.

В четверг председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клубы согласовали условия перехода полузащитника в петербургскую команду, трансфер находится на финишной стадии.

Сообщается, что о переходе игрока будет объявлено до конца текущей недели.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 24-летний футболист сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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