Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1» («Р-Спорт»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Нагорных Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков подписал контракт с «Зенитом».

По информации «Р-Спорт», соглашение, рассчитанное на 4 года, включает опцию продления на один сезон.

В четверг председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клубы согласовали условия перехода полузащитника в петербургскую команду, трансфер находится на финишной стадии.

Сообщается, что о переходе игрока будет объявлено до конца текущей недели.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 24-летний футболист сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

Медведев о Глушенкове и Горшкове в «Зените»: «Ждите официальных сообщений» 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

99 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Для него это просто работа. Спасибо и удачи
+59
-7
+52
Внизу очень много грустных борщевиков. А, чувства фанатов Локо, как раз понятны. Игрок был ключевой.
+42
-16
+26
Русский бразилец перешёл в самый бразильский клуб России. Все логично.
+33
-10
+23
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Против Газпрома нет приема, если нет земляка в президентах.
+33
-18
+15
Ответ Тмб68рус
Для него это просто работа. Спасибо и удачи
Он когда сказал так играя в Спартаке у меня пропали к нему какие-либо вопросы, неприятная, но правда)
+16
-2
+14
По сути Глушенков переходит в более сильную команду, в которой есть высокая конкуренция за место в стартовом составе. Так что кто бы что не говорил, а это шаг вперёд. Будет он играть или нет - зависит от него самого. И кто знает, были ли на самом деле хоть какие-то предметные предложения на столе руководства Локомотива от европейских клубов.
+23
-9
+14
Глушенкова понять можно. Ему уже 25, а тут дают гарантированный миллиард, даже больше, с учетом "подъемных". А через 4 года можно и на пенсию.
+15
-3
+12
Ответ bu ga
Комментарий удален модератором
Приятно видеть как тебя корежит, пиши еще, ха ха ха
+48
-38
+10
выгодная сделка для зенита. локо рип
+13
-6
+7
Ответ arspurs9
До сих пор не уверен, а надо вообще это Зениту? То, что Глушенков выиграет у всех конкуренцию и будет в старте - не гарантия. А вот то, что на банке он превратиться в дико токсичного персонажа - это факт, уже было у него.
Локо отнял у них много очков, если память не изменяет. А тут за относительно смешные деньги забрали лучшего игрока сезона из клуба - конкурента - идеальный ход. Плюс он молодой , должен быть прогресс. Ему есть чему поучиться у бразильцев. Понятно, что все остальные не особо Зениту конкуренты в борьбе за чемпионство , но очки отнимают. Так что тут 2-х, если не больше , зайцев
+11
-5
+6
Локо с такими распродажами просто рвётся в пердив.
+10
-4
+6
Ответ Dinamik1
Локо с такими распродажами просто рвётся в пердив.
Локо не может бороться финансами с Зенитом, Спартаком и Краснодаром! Да и с Динамо, наверное, тоже. В РЖД щас очень урезали бюджет для клуба.
+7
-2
+5
Зенит надо сказать, хорошую сделку провернул. 5 млн евро всего, хз почему так дешего отдал Локо.

Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник.

Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
+5
-1
+4
Жаль что решил не ехать в Европу
+10
-7
+3
Как по жизни смена работодателя, а порой и сферы деятельности, так и в футболе смена клуба обычное дело. Тем более Макс переходит в клуб, где значительно больше будет получать, контракт долгосрочный, конкуренция выше и титулы лишними не будут в спортивной карьере.
+2
0
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Против Газпрома нет приема, если нет земляка в президентах.
хотелось бы верить, но похоже Галицкий как-то договорился, Даня Козлов то едет на юг)
+6
-4
+2
Вот и славно 👍👍👍
+1
0
+1
Доброе пожаловать в лучший клуб России! Глушенков - это один из трансферов паспортистов, за который не стыдно
+1
0
+1
Ответ Президент зоопарка
Русский бразилец перешёл в самый бразильский клуб России. Все логично.
Своим отношением к делу заслужил хороший контракт. Будет получать также как джикия в прошлом году в см. Кстати см Глушенков просто ненавидит.
+10
-9
+1
Ответ bu ga
Комментарий удален модератором
И при этом каждый год все остальные клубы под него ложаться :)

Так что, кто бы говорил. Ха!
+4
-3
+1
парню не бояться не боги горшки обжигают он может стать лидером .Короче успехов и удачи
+1
0
+1
До сих пор не уверен, а надо вообще это Зениту? То, что Глушенков выиграет у всех конкуренцию и будет в старте - не гарантия. А вот то, что на банке он превратиться в дико токсичного персонажа - это факт, уже было у него.
+7
-6
+1
Глушенков + Горшков, возвращаем Бакаева, переподписываем Ерохина, забираем Тикнизяна и Козлова.

А потом, внезапно, за 2 недели до начала чемпионата РФС объявляет новый лимит "6+5 на поле".

Совпадение? Не думаю :)
0
0
0
Ответ FeNs
Зенит надо сказать, хорошую сделку провернул. 5 млн евро всего, хз почему так дешего отдал Локо. Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник. Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
навряд ли выиграет кто из российских игроков зенита может выиграть место у бариоса вендела ? клаудиньо ? они продали малкома так зенит рухнул и причем сильно рухнул да и у самого зенита не мало русских игроков есть только они по арендам ездят
0
0
0
Надеюсь не сядет на банку и добьётся успеха в новом клубе .
0
0
0
Попробуй выиграть конкуренцию у вендела, если не получится вали обратно в локо в аренду. В локо если бы остался бала бы конкуренция зениту, атак обескровил локо и себя подставил. Удачи тебе желаю чтобы тебя не съели и висрали
+1
-1
0
Глушенков ладно, пусть будет, игрок полезный, нечто мы не понимаем. Вот Соболев - другое дело. И как такую сволочь даже подумать могут в Зенит допустить.
0
0
0
Ответ Ваня Шипитко
в европе никто ему не будет платить почти 3 миллиона долларов в год. хави симонс получается столько же, ди мария в первый год в реале получал 1,8 млн
Ничего, что первый сезон Ди Марии в Реале был в 2010? )
0
0
0
Понятно как Зенит готовится к 100-летию клуба.
+3
-3
0
Ответ Вито Вито
Клава нестабилен, Глушенков для него будет хорошим пендалем, может и заменой при любых ситуациях и ,вообще, хорошо, если начнёт вытеснять. А то Клава и Вендел булки расслабили
Ну жирновато такого игрока подписывать для пендаля Клауду. Ну ждём когда продажи начнутся, они должы быть
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий