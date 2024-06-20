Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1» («Р-Спорт»)
Максим Глушенков подписал контракт с «Зенитом».
По информации «Р-Спорт», соглашение, рассчитанное на 4 года, включает опцию продления на один сезон.
В четверг председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клубы согласовали условия перехода полузащитника в петербургскую команду, трансфер находится на финишной стадии.
Сообщается, что о переходе игрока будет объявлено до конца текущей недели.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 24-летний футболист сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.
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Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник.
Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
Так что, кто бы говорил. Ха!
А потом, внезапно, за 2 недели до начала чемпионата РФС объявляет новый лимит "6+5 на поле".
Совпадение? Не думаю :)