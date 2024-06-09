Сычев про 4:0 с Беларусью: «Отлично работает система. Главное было показать, что у России есть сборная, что это грозная сила»
Дмитрий Сычев считает, что у сборной России отлично работает система.
В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче.
«Я думаю, результат в любом случае стоял на втором месте. Самое главное было вместе собраться, показать, что у нас есть сборная, что это действительно грозная сила. Надо было проверить новые сочетания, сыграться.
Я думаю, каждый матч важен именно для этого. Мы увидели новых ребят в составе, это тоже не может не радовать. Отлично работает система. Четыре гола забили. Я считаю, что вообще все отлично», – сказал бывший игрок сборной России.