Сычев про 4:0 с Беларусью: «Отлично работает система. Главное было показать, что у России есть сборная, что это грозная сила»

Теги Дмитрий Сычев Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Дмитрий Сычев считает, что у сборной России отлично работает система.

В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче.

«Я думаю, результат в любом случае стоял на втором месте. Самое главное было вместе собраться, показать, что у нас есть сборная, что это действительно грозная сила. Надо было проверить новые сочетания, сыграться.

Я думаю, каждый матч важен именно для этого. Мы увидели новых ребят в составе, это тоже не может не радовать. Отлично работает система. Четыре гола забили. Я считаю, что вообще все отлично», – сказал бывший игрок сборной России. 

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7 комментариев
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опять система... ротенберг, перелогинься.
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Система в России работает отлично и не поспоришь …
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Димон а если бы с Аргентиной или Бразилией играли, то была бы эта грозная сила 🫤🫤🫤
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У этого дурака тоже система?
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