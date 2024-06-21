Александр Горшков: «Зенит» – явный фаворит РПЛ-2024/25. Конкурент – «Динамо», возможно, еще и «Краснодар»
Александр Горшков назвал фаворитов Мир РПЛ в следующем сезоне.
В прошедшем чемпионате «Зенит» одержал победу, обойдя «Динамо» в последнем туре.
– «Зенит» – явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/25. В последние годы петербуржцы безоговорочно становились чемпионами. Логично, что «Зенит» – главный претендент на титул в предстоящем сезоне.
– Кто будет главным конкурентом «Зенита»?
– Думаю, «Динамо», возможно, еще и «Краснодар». Все зависит от того, как остальные лидеры РПЛ проведут трансферную кампанию, – сказал экс-игрок «Зенита» Александр Горшков.
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Тут интрига кто в тройке окажется?.. Динамо, Быки... может розовые еще поборятся. Да и конюшня может с Николичем выстрелит.
Машину купит в Фаворите,
Потому что Фаворит
Ценой приятно удивит!
И с запчастями все решит!..