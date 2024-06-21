Александр Горшков: «Зенит» – явный фаворит РПЛ-2024/25. Конкурент – «Динамо», возможно, еще и «Краснодар»

Теги Зенит Александр Горшков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Александр Горшков назвал фаворитов Мир РПЛ в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате «Зенит» одержал победу, обойдя «Динамо» в последнем туре.

– «Зенит» – явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/25. В последние годы петербуржцы безоговорочно становились чемпионами. Логично, что «Зенит» – главный претендент на титул в предстоящем сезоне.

– Кто будет главным конкурентом «Зенита»?

– Думаю, «Динамо», возможно, еще и «Краснодар». Все зависит от того, как остальные лидеры РПЛ проведут трансферную кампанию, – сказал экс-игрок «Зенита» Александр Горшков.

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15 комментариев
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Неужели Спартак наконец-то перестали считать конкурентом Зенита в борьбе за чемпионство .
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Капитан очевидность назвал первую тройку прошлого сезона, более явного прогноза сделать невозможно.
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Ну что сказать адекватный человек.
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Зенит сам себе конкурент, как показал предыдущий сезон! Надеюсь в этом сезоне закроют вопрос заранее!
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Ответ Magic13
Зенит сам себе конкурент, как показал предыдущий сезон! Надеюсь в этом сезоне закроют вопрос заранее!
"Зенит сам себе конкурент"... и "объективнейшее" судейство!
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Спору нет- Зенит явный фаворит. Но в связи с отсутствием каких-либо перспектив в Европе клуб будет сильнейшим раздражителем для оппонентов. Так что ждём интересного чемпа. Правда пока не слышно чтобы кто-то серьезно усилился. Это настораживает
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Ну, в принципе уже привыкли в чемпионате к вывеске: Зенит и все остальные.
Тут интрига кто в тройке окажется?.. Динамо, Быки... может розовые еще поборятся. Да и конюшня может с Николичем выстрелит.
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Посмотрим как оно всё начнется игра команд покажет кто на что способен а сейчас определять фаворитов очередного сезона РФПЛ рановато...
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Как можно прогнозировать чемпионат, если не знаешь состава команд.
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Терпеть в чемпионате России по футболу будут бороться две команды. Это Зенит и Краснодар.
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Ответ Доктор Щульц
Неужели Спартак наконец-то перестали считать конкурентом Зенита в борьбе за чемпионство .
Не, ну мнение горшка конечно эталон🤣 можно ещё у прохожего на улице спросить, будет тоже самое.
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Каждый умный житель сити

Машину купит в Фаворите,

Потому что Фаворит

Ценой приятно удивит!

И с запчастями все решит!..
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