Александр Горшков: «Зенит» – явный фаворит РПЛ-2024/25. Конкурент – «Динамо», возможно, еще и «Краснодар»

Александр Горшков назвал фаворитов Мир РПЛ в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате «Зенит» одержал победу, обойдя «Динамо» в последнем туре.

– «Зенит» – явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/25. В последние годы петербуржцы безоговорочно становились чемпионами. Логично, что «Зенит» – главный претендент на титул в предстоящем сезоне.

– Кто будет главным конкурентом «Зенита»?

– Думаю, «Динамо», возможно, еще и «Краснодар». Все зависит от того, как остальные лидеры РПЛ проведут трансферную кампанию, – сказал экс-игрок «Зенита» Александр Горшков.

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