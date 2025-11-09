Маскерано о 4:0 с «Нэшвиллом» и выходе в 1/4 финала: «Интер Майами» сыграл почти идеально. Мы прекрасно понимали, что стояло на кону»

Хавьер Маскерано: «Интер Майами» сыграл почти идеально с «Нэшвиллом».

Хавьер Маскерано оценил выход «Интер Майами» в 1/4 финала Кубка МЛС.

Флоридцы разгромили «Нэшвилл» (4:0) в 3-м матче серии первого раунда (2-1).

«Думаю, команда сыграла почти идеально. Не говорю, что идеально – всегда есть в чем прибавлять, но мы были на очень высоком уровне во всех аспектах, играли очень интенсивно с первых минут, очень организованно и здорово применяли высокий прессинг.

Правда в том, что я очень благодарен нашим игрокам, потому что мы прекрасно понимали, что сегодня стояло на кону, насколько важно было вывести клуб на новый уровень, пробиться в стадию , где он никогда раньше не был, и они действительно проделали очень хорошую работу», – сказал тренер «Интер Майами».