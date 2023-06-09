Михаил Кержаков: «Брат, Аршавин, Малафеев, Радимов — это тигры. Мне до них как до Луны»

Теги Зенит Михаил Кержаков Вячеслав Малафеев Александр Горшков Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Футбол

Михаил Кержаков считает, что ему далеко до статуса легенды «Зенита».

«Мне кажется, если я выиграю еще пять чемпионств, то я все равно никогда брата не догоню. К счастью. Брат – это легенда.

Показательным был матч легенд на «Петровском» со «Спартаком». После игры мне писали люди, просили передать слова благодарности брату, говорили, что у них были слезы на глазах, когда брат с Аршавиным стали делать свой фирменный кувырок.

Если возвращаться в то время, то я думаю, та плеяда игроков влюбила в себя болельщиков. Не было такого пресыщения победами.

Аршавин, Кержаков, Малафеев, Радимов, Горшков – для меня это прям вообще тигры. По легендарности я уж точно не встану ни с кем из них в один ряд. Мне до них как до Луны», — сказал вратарь «Зенита» в эфире YouTube-канала «Зенита».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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analitik1998
За что Горшкова обделили упоминанием в заголовке?)
+17
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+17
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Zenith forever
Ответ nurlan-zenit
Странно, что у Миши вообще мысли есть о сравнении с ними, если, конечно, это не вопрос такой был. В этом списке еще больше игроков, с которыми он никогда в один ряд не встанет.
Так ведь постоянно спрашивают. Миша у нас пятикратный чемпион России, а может и шестикратный, не знаю, чемпионство 2007г, когда он был в заявке, но ни разу не сыграл, засчитали ему? Брату, Шаве и их партнерам столько титулов не удалось выиграть.
+8
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+8
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Александр Жердин
Это хорошо, что Миша адекватно оценивает себя.
+3
0
+3
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Плеймейкер87
Что за лев этот тигр? (с)
+2
-1
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Ростов-на-Дону
Миша с дуба рухнул опять.
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Михаил Савченко
Ответ analitik1998
За что Горшкова обделили упоминанием в заголовке?)
Не влез по длине заголовка, думаю)
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