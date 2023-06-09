Михаил Кержаков: «Брат, Аршавин, Малафеев, Радимов — это тигры. Мне до них как до Луны»

Михаил Кержаков считает, что ему далеко до статуса легенды «Зенита».

«Мне кажется, если я выиграю еще пять чемпионств, то я все равно никогда брата не догоню. К счастью. Брат – это легенда.

Показательным был матч легенд на «Петровском» со «Спартаком». После игры мне писали люди, просили передать слова благодарности брату, говорили, что у них были слезы на глазах, когда брат с стали делать свой фирменный кувырок.

возвращаться в то время, то я думаю, та плеяда игроков влюбила в себя болельщиков. Не было такого пресыщения победами.

Аршавин, , Малафеев, , – для меня это прям вообще тигры. По легендарности я уж точно не встану ни с кем из них в один ряд. Мне до них как до Луны», — сказал вратарь «Зенита» в эфире YouTube-канала «Зенита».

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