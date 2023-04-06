Горшков про «Локо» – «Зенит»: «Дзюба уже сделал ряд заявлений в адрес Семака с обещанием забить. Высокий градус борьбы гарантирован»

Александр Горшков считает, что Артем Дзюба придаст интерес матчу «Локомотива» и «Зенита»

Встреча «Локо» и «Зенита» в рамках Мир состоится 9 апреля.

«Эта команда постепенно прибавляет с каждым матчем, играет все сильнее. Многие скептически относились к перспективам , но он пришелся в «Локомотиве» ко двору. В первых играх в 2023 году на Кубок России со «Спартаком» выглядел еще не готовым, но он набирает форму через игры.

К тому же у него есть желание доказать всем, что на нем рано поставили крест. Три мяча он забил в матче с «Ростовом», два – в игре с клубом из Нижнего Новгорода.

Артем играет в своей фирменной манере, которая вроде бы всем известна, но защитникам действовать против него очень тяжело. Наверняка против «Зенита» Дзюба сыграет с особым настроем.

Он уже сделал несколько заявлений в адрес Сергея Семака с обещанием забить. Так что высокий градус борьбы матчу гарантирован», – сказал экс-игрок « ».