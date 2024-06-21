Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

Джон Уриарте прокомментировал интерес других клубов к Нико Уильямсу.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать 21-летнего вингера.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, отступные в контракте Уильямса с «Атлетиком» составляют почти 58 миллионов евро после заключения нового соглашения несколько недель назад.

«Это нормально, что им интересуются, но Нико очень счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им. Мы не переживаем», – сказал президент «Атлетика».

В минувшем сезоне Ла Лиги испанец провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отличный игрок, и по видимому человек достойный. Было бы здорово, если бы Барсе удалось его купить этим летом.

Искренне удивлен тем, что интереса от других клубов особо нет, но это даже хорошо)

Пусть дальше покупают всяких спиннеров за 100+ млн)
+15
-3
+12
Очень нужен Барсе
+13
-2
+11
58 млн за такого игрока очень достойная цена, надеюсь купят
+11
-2
+9
58 лямов евро за Нико Вильямса - это ниочем. Если Барса не найдёт таких средств, то Лапорту гнать. Со временем цена на Нико будет только расти. Да и вообще после ЧЕ-24 найдутся покупатели и они с легкостью найдут 58 лямов.
+3
0
+3
Напомню, что на Роке лапоть распилил 30+31 лям...
За меньшую цену не ухватить такой бриллиант как Нико будет непростительно.
+3
0
+3
Ответ Benjamin
58 млн за такого игрока очень достойная цена, надеюсь купят
Он стоит дороже
+2
0
+2
Лапорта обьязан купить Нико Уильямса.
Хоть дом свой продать. Нет лучше его в лалиге. Да и самый подходящий вариант для нынешней ситуации.
+2
-1
+1
Ответ wonka.
Отличный игрок, и по видимому человек достойный. Было бы здорово, если бы Барсе удалось его купить этим летом. Искренне удивлен тем, что интереса от других клубов особо нет, но это даже хорошо) Пусть дальше покупают всяких спиннеров за 100+ млн)
Им половина АПЛ интересовалась. Нико заломил зп в 300к в неделю - англичане решили, что не настолько он им и нужен
+1
0
+1
Ответ wonka.
Отличный игрок, и по видимому человек достойный. Было бы здорово, если бы Барсе удалось его купить этим летом. Искренне удивлен тем, что интереса от других клубов особо нет, но это даже хорошо) Пусть дальше покупают всяких спиннеров за 100+ млн)
Нико сильно вырос за последний год, еще на ЧМ22 он был ужасен и отпугал всех желающих, а сейчас за 58 млн его спокойно урвет любая из топ6 команд АПЛ и Барса скорее всего деньги для него подготовили, просто ждут конца финансового года, чтоб закончить фин.год с прибылью и чтоб на новый сезон начали с правилой 1/1 что реально все упростит. посмотрим, думаю он будет в Барсе. да и Нико, судя по всему, не горит желанием уходить из испании, а тут Барса, 100% основа,приятели Гави и Ямаль, адаптация не нужна и т.д. у Барсы все преимущества перед конкурентами) посмотрим
+1
0
+1
Ответ Pelerin
Он стоит дороже
После вчерашнего матча да но оступных в контракте 6🍋 так что если Нико сам хочет иргат в барсу без проблем
+1
0
+1
Прочитал как : Никто не счастлив в Бильбао. Думал ещё, что странное заявление от президента Атлетика :)
0
0
0
Имелось ввиду: "мы прекрасно осознаем, что теперь у нас нет шансов сохранить его в клубе."
0
0
0
Бильбао пересрёт барсу
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий