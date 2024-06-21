Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»
Джон Уриарте прокомментировал интерес других клубов к Нико Уильямсу.
Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать 21-летнего вингера.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, отступные в контракте Уильямса с «Атлетиком» составляют почти 58 миллионов евро после заключения нового соглашения несколько недель назад.
«Это нормально, что им интересуются, но Нико очень счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им. Мы не переживаем», – сказал президент «Атлетика».
В минувшем сезоне Ла Лиги испанец провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.
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Искренне удивлен тем, что интереса от других клубов особо нет, но это даже хорошо)
Пусть дальше покупают всяких спиннеров за 100+ млн)
За меньшую цену не ухватить такой бриллиант как Нико будет непростительно.
Хоть дом свой продать. Нет лучше его в лалиге. Да и самый подходящий вариант для нынешней ситуации.