Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»

Джон Уриарте прокомментировал интерес других клубов к Нико Уильямсу.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать 21-летнего вингера.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, отступные в контракте с « » составляют почти 58 миллионов евро после заключения нового соглашения несколько недель назад.

«Это нормально, что им интересуются, но Нико очень счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им. Мы не переживаем», – сказал президент «Атлетика».

В минувшем сезоне испанец провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.

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