Нико Уильямс: «Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще» 

Нико Уильямс рассказал о своих сильных качествах.

Вингер сборной выразил мнение после победы над Италией (1:0) на .

«Все прошло очень хорошо, и партнеры мне очень помогли. Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще.

Думаю, это моя самая цельная игра за Испанию, и надеюсь, что смогу продолжать помогать команде, насколько только сумею.

Удержание мяча – это моя слабая сторона, и над этим я собираюсь работать. Тем не менее я доволен», – сказал , признанный лучшим игроком этого матча.

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