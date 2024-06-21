Нико Уильямс: «Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще» 

Теги Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс рассказал о своих сильных качествах.

Вингер сборной Испании выразил мнение после победы над Италией (1:0) на Евро-2024.

«Все прошло очень хорошо, и партнеры мне очень помогли. Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще.

Думаю, это моя самая цельная игра за Испанию, и надеюсь, что смогу продолжать помогать команде, насколько только сумею. 

Удержание мяча – это моя слабая сторона, и над этим я собираюсь работать. Тем не менее я доволен», – сказал Уильямс, признанный лучшим игроком этого матча.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну Ди Лоренцо даже жалко вчера стало, Уильямс его просто деклассировал.
+28
-1
+27
От Ди Лоренцо живого места не оставил
+14
0
+14
Лучшим был Кукурелья, просто на нереальном уровне отыграл
+9
0
+9
очень крутое впечатление оставил своей игрой
+4
-1
+3
В современном футболе этого все меньше и меньше.. А в нулевые чуть ли не половина футбола состояла из того, чтобы обыграть 1 в 1 соперника.. А ещё скучаю по дуэлям напов и вратарей.. Современные форварды суммарно и половины голов с выходов 1 на 1 не забили, от голов условных Клюйверта, Анри, Рауля, Креспо или Зубастика по отдельности..
+1
0
+1
Кто назначил Барсу первой? За ним стоят клубы АПЛ и, сдается мне, Барсе теперь не самый выгодный вариант.
+3
-2
+1
Ответ arspurs9
Кто назначил Барсу первой? За ним стоят клубы АПЛ и, сдается мне, Барсе теперь не самый выгодный вариант.
По словам его окружения Виллиамс тоже горит желанием выступать за Барсу, это может произойти уже летом, как только клуб вернётся к правилу 1:1. Ньюкасл вроде отозвал свое предложение из-за большого аппетита Нико, просит вроде 300к в неделю.
+1
0
+1
Нико надо выложиться на этом ЧЕ, за ним уже очередь из клубов есть, так лишь увеличит ценник и ажиотаж. Из Бильбао можно уходить.
+1
-1
0
Переименовал Ди Лоренцо в Ди Фиченто
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий