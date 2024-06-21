Нико Уильямс: «Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще»
Нико Уильямс рассказал о своих сильных качествах.
Вингер сборной Испании выразил мнение после победы над Италией (1:0) на Евро-2024.
«Все прошло очень хорошо, и партнеры мне очень помогли. Обыгрыш один в один – мой конек. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще.
Думаю, это моя самая цельная игра за Испанию, и надеюсь, что смогу продолжать помогать команде, насколько только сумею.
Удержание мяча – это моя слабая сторона, и над этим я собираюсь работать. Тем не менее я доволен», – сказал Уильямс, признанный лучшим игроком этого матча.
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