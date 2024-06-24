Албания — Испания, 24.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

24 июня в Дюссельдорфе нас ждет матч третьего тура чемпионата Европы между сборными Албании и Испании. Для Испании это последняя игра группового этапа, а для Албании еще и вероятная последняя игра всего турнира – им нужно чудо, чтобы выйти из группы.

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Сборная Албании

Албания, неожиданно для самой себя, по итогам двух туров идет на третьем месте в группе, уступая Италии, но опережая Хорватию. У них всего одно очко, а следующая игра против испанцев, поэтому вероятность их выхода в плей-офф с третьего места крайне мала. Тем не менее в футболе частенько случаются неожиданности, в том числе и на этом чемпионате Европы, а значит и надежда у болельщиков сборной Албании сохраняется.

В матче первого тура албанцы встретились с итальянцами и проиграли со счетом 2:1, забив самый быстрый мяч на этом турнире. Во втором туре они встретились с хорватами и вот тут уже албанская сборная показала настоящие чудеса: они не просто вытянули ничью против хорватов – они большую часть игры вели в счете, пропустили два мяча в конце второго тайма, а затем сравняли счет в дополнительное время. После такого результата они явно на подъеме.

Но матч против Испании для них будет крайне сложным: испанцы на голову сильнее, быстрее, активнее играют в атаке и здорово умеют прошивать оборону противника. Огромным успехом для албанцев станет ничья, а уж если после такого они выйдут в плей-офф с третьего места в группе, вся страна возьмет себе выходной.

Сборная Испании

Сборная Испании стала одной из первых команд на этом Евро, гарантировавших себе выход из группы, причем с высокой вероятностью с первого места. Нельзя сказать, что испанцы показали феноменальный уровень игры – скорее сыграли просто хорошо. И, в отличие от своих соперников, практически не допускали ошибок.

В первом матче без особых проблем они справились со сборной Хорватии, обыграв их со счетом 3:0. Игра складывалась для них ровно, они не встретили особой конкуренции, забили достаточное количество мячей в первом тайме и просто доигрывали, полностью деклассировав оппонента. Вторая игра против Италии была уже сложнее, но и здесь испанцам достаточно было не допускать ошибок, чтобы сохранить преимущество.

Учитывая, что Испания уже гарантировала себе выход из группы, играть они могут без прессинга, в свое удовольствие. Есть вероятность, что Луис де ла Фуэнте посадит несколько ключевых игроков на скамейку, чтобы те сэкономили силы перед действительно важным матчами плей-офф. Все это конечно же повлияет на расклады в последнем матче групповой стадии.

Коэффициенты

И для букмекеров, и для аналитиков победа Испании кажется очевидной: коэффициент на такой исход – от 1,47 до 1,50. Большинство сходится во мнении, что и голов в игре будет забито немало.

Букмекерская контора 1 X 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ2,5 ТБ2,5 Winline 7,20 4,70 1,48 5,70 1,14 2,16 1,73 Fonbet 6,90 4,70 1,47 5,10 1,17 2,10 1,75 Лига Ставок 7,20 4,70 1,48 5,00 1,12 2,07 1,74 Pari 6,90 4,70 1,47 5,10 1,17 2,10 1,75 Олимп 7,01 4,61 1,49 5,09 1,17 2,10 1,76 BetBoom 7,18 4,55 1,48 5,35 1,16 2,06 1,79 МарафонБет 6,70 4,55 1,50 4,85 1,15 2,06 1,78

Групповой этап чемпионата Европы входит в свою заключающую фазу. А это значит, что предстоящие матчи будут все интереснее: малейшая ошибка может автоматически превратиться в билет на родину. Остается надеяться, что сборные Албании и Испании подарят нам красивый и зрелищный футбол.

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