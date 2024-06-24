Албания — Испания, 24.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
24 июня в Дюссельдорфе нас ждет матч третьего тура чемпионата Европы между сборными Албании и Испании. Для Испании это последняя игра группового этапа, а для Албании еще и вероятная последняя игра всего турнира – им нужно чудо, чтобы выйти из группы.
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Сборная Албании
Албания, неожиданно для самой себя, по итогам двух туров идет на третьем месте в группе, уступая Италии, но опережая Хорватию. У них всего одно очко, а следующая игра против испанцев, поэтому вероятность их выхода в плей-офф с третьего места крайне мала. Тем не менее в футболе частенько случаются неожиданности, в том числе и на этом чемпионате Европы, а значит и надежда у болельщиков сборной Албании сохраняется.
В матче первого тура албанцы встретились с итальянцами и проиграли со счетом 2:1, забив самый быстрый мяч на этом турнире. Во втором туре они встретились с хорватами и вот тут уже албанская сборная показала настоящие чудеса: они не просто вытянули ничью против хорватов – они большую часть игры вели в счете, пропустили два мяча в конце второго тайма, а затем сравняли счет в дополнительное время. После такого результата они явно на подъеме.
Но матч против Испании для них будет крайне сложным: испанцы на голову сильнее, быстрее, активнее играют в атаке и здорово умеют прошивать оборону противника. Огромным успехом для албанцев станет ничья, а уж если после такого они выйдут в плей-офф с третьего места в группе, вся страна возьмет себе выходной.
Сборная Испании
Сборная Испании стала одной из первых команд на этом Евро, гарантировавших себе выход из группы, причем с высокой вероятностью с первого места. Нельзя сказать, что испанцы показали феноменальный уровень игры – скорее сыграли просто хорошо. И, в отличие от своих соперников, практически не допускали ошибок.
В первом матче без особых проблем они справились со сборной Хорватии, обыграв их со счетом 3:0. Игра складывалась для них ровно, они не встретили особой конкуренции, забили достаточное количество мячей в первом тайме и просто доигрывали, полностью деклассировав оппонента. Вторая игра против Италии была уже сложнее, но и здесь испанцам достаточно было не допускать ошибок, чтобы сохранить преимущество.
Учитывая, что Испания уже гарантировала себе выход из группы, играть они могут без прессинга, в свое удовольствие. Есть вероятность, что Луис де ла Фуэнте посадит несколько ключевых игроков на скамейку, чтобы те сэкономили силы перед действительно важным матчами плей-офф. Все это конечно же повлияет на расклады в последнем матче групповой стадии.
Коэффициенты
И для букмекеров, и для аналитиков победа Испании кажется очевидной: коэффициент на такой исход – от 1,47 до 1,50. Большинство сходится во мнении, что и голов в игре будет забито немало.
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Групповой этап чемпионата Европы входит в свою заключающую фазу. А это значит, что предстоящие матчи будут все интереснее: малейшая ошибка может автоматически превратиться в билет на родину. Остается надеяться, что сборные Албании и Испании подарят нам красивый и зрелищный футбол.
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- Дата проведения
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