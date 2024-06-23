сборная Албании – сборная Испании где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 24 июня
В понедельник, 24 июня, сыграют сборная Албании и сборная Испании в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Албании – сборная Испании
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Албании
- Хорватия – Албания : 0 – 0
- Италия – Албания : 0 – 0
- Албания – Азербайджан : 0 – 0
- Албания – Лихтенштейн : 0 – 0
- Швеция – Албания : 1 – 0
Последние матчи сборная Испании
- Испания – Италия : 0 – 0
- Испания – Хорватия : 0 – 0
- Испания – Андорра : 0 – 0
- Испания – Бразилия : 3 – 3
- Испания – Колумбия : 0 – 1
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