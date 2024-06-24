Албания — Испания, 24.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

24 июня сборные Албании и Испании проведут матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (+1,5); ТБ 2,5.

Албания

Албания, которую до турнира причисляли к аутсайдерам группы и не ждали от нее каких либо успехов на этом Евро, уже оставила след в истории. В матче с Италией Недим Байрами отличился уже на 22-й секунде, забив самый быстрый гол в истории континентальных первенств. Ранее рекордсменом был россиянин Дмитрий Кириченко, который в 2004 году забил грекам на 65-й секунде.

Однако уже к 16-й минуте албанцы сами дважды пропустили, и встреча с итальянцами так и закончилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов Европы.

Во второй игре Албания сотворила сенсацию, отобрав очки у Хорватии. В том матче албанцы снова забили первыми — на 11-й минуте отличился полузащитник пражской «Спарты» Кязим Лячи.

Во втором тайме хорваты за две минут перевернули ход встречи, забив на 74-й и 76-й минутах. Причем со вторым голом Хорватии помог Клаус Гьясула, который срезал мяч в собственные ворота. Однако полузащитник немецкого «Дармштадта» стал и спасителем своей команды, забив на пятой добавленной минуте. Сенсационная ничья, которая оставила албанцам шансы на выход в плей-офф.

Тренирует сборную Албании бразильский специалист Силвиньо, который в бытность футболистом играл за «Барселону» вместе с молодым Лионелем Месси. Силвиньо отметил, что игру с Хорватией будет помнить всю жизнь, а его команда получила невероятный опыт. В матче с испанцами, как пообещал тренер, его подопечные будут играть с сердцем и душой.

Еще одним заметным явлением на этом чемпионате Европы стали болельщики сборной Албании. Именно на них УЕФА завел первое дисциплинарное дело за поведение албанских тиффози на матче с Италией. Они использовали файеры, бросали посторонние предметы на поле и вывешивали провокационные баннеры. На решающий и, возможно, заключительный матч своей команды в Германии албанцы могут выкинуть что-нибудь еще.

С негативной точки зрения отличился и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку, который после матча с Хорватией в мегафон скандировал оскорбительные кричалки в адрес македонцев. Теперь, вероятно, к форварду будут применены какие-либо санкции вплоть до дисквалификации.

Испания

Испанцы всегда считаются одними из главных фаворитов любого турнира, и текущий чемпионат Европы они начали очень здорово. В первом туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте разгромила бронзовых призеров последнего чемпионата мира хорватов со счетом 3:0.

При этом Испания впервые за 137 матчей уступила сопернику по владению мячом — 46% на 54% в пользу Хорватии. В последний раз такое было в финале чемпионата Европы 208 года. Кстати, тогда испанцы тоже выиграли и завоевали трофей.

Все свои три мяча испанцы забили еще в первом тайме. На 29-й минуте капитан сборной Испании Альваро Мората открыл счет, а через три минуты Фабиан Руис удвоил преимущество своей команды. В компенсированное время первого тайма Даниэль Карвахаль забил третий гол и похоронил шансы хорватов на спасение в этом матче.

После перерыва испанцы перешли на режим сохранения комфортного счета и в итоге оставили свои ворота в неприкосновенности. Хотя за десять минут до конца матча начудил вратарь испанцев Унаи Симон, который отдал пас сопернику, что через несколько секунд привело к назначению в его ворота пенальти. Правда, сам же голкипер «Атлетика» исправился и отразил удар с точки в исполнении Бруно Петковича.

После дебютного матча звучало очень много комплиментарных комментариев в адрес испанцев. В том числе многих удивил стиль команды, когда она отдала мяч сопернику, но раз он принес победу, значит, де ла Фуэнте сделал все правильно.

Плюс все восторгались юным талантом из «Барселоны» Ламином Ямалем. 16-летний полузащитник сделал голевую передачу на Карвахаля, став таким образом самым молодым ассистентом на чемпионатах Европы. Предыдущий рекорд держался аж 40 лет.

Второй матч в группе против Италии испанцы начали очень агрессивно, создав в уже первую десятиминутку два убойных момента. Все-таки представители Пиренейского полуострова жаждали реванша за поражение в полуфинале прошлого Евро в серии послематчевых пенальти. Но итальянцам в этих эпизодах откровенно повезло, и они сохранили равенство на табло.

Испания в целом провела первый тайм с большим преимуществом, полностью переиграв действующих чемпионов Европы. Владение мячом было 61% на 39% в пользу испанцев, по ударам перевес был еще более солидным — 9:1. Тем не менее, стартовый отрезок матча завершился нулевой ничьей. К тому же желтую карточку получил Родри, который теперь пропустит встречу против Албании.

Через десять минут после возобновления матча испанцы наконец-то забили: Нико Уильямс прострелил с левого фланга, и Риккардо Калафьори срезал мяч в собственные ворота.

Несмотря на ряд еще хороших моментов у Испании, счет 1:0 так и сохранился до финального свистка. Эта победа позволила испанской сборной досрочно выйти в плей-офф с первого места в группе.

Прогноз на матч

Букмекерская компания Winline выставила следующие коэффициенты на матч третьего тура группового этапа:

победа Албании — 6.20

ничья — 4.80

победа Испании — 1.51

Достаточно тяжелый матч для прогноза, так как команда Луиса де ла Фуэнте уже решила свою задачу на групповой этап, и на заключительную игру тренер может выставить резервистов.

Но даже второй состав сборной Испании сильнее албанской команды, а сами игроки наверняка захотят доказать свою состоятельность и право играть в плей-офф в основном составе.

Такого же мнения придерживаются и букмекеры, считая Испанию безусловным фаворитом матча. Однако, если Испания и выиграет, ее победа точно не будет сверхубедительной, поэтому можно поставить на Албанию с форой + 1,5 с коэффициентом 1.59.

С большей долей вероятности команды на двоих забьют больше двух мячей, и на ТБ 2,5 можно поставить с котировкой 1.75.

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