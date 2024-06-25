Дания — Сербия, 25.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
25 июня на Евро-2024 в Мюнхене состоится матч третьего тура группы C. Сыграть предстоит сборным Дании и Сербии. Обе команды подошли к поединку далеко не в лучшей своей форме: Сербия в первом туре проиграла Англии, а во втором в дополнительное время выгрызла ничью против Словении; датчане же дважды сыграли вничью. Отсюда и большой интерес к данному матчу. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Сборная Дании
Датчане многими рассматриваются как основные фавориты на второе место в своей группе. На этом турнире они демонстрируют достаточно высокий уровень игры, а сборная приросла талантливой молодежью.
В первом туре датчане сыграли против Словении. Матч завершился ничьей, но в целом по игре было заметно, что преимущество на стороне Дании. Во втором матче чемпионата им пришлось встретиться со сборной Англии и то, что должно было обернуться легкой победой англичан, в итоге превратилось в неожиданную ничью.
В рамках подготовки к турниру датчане сыграли четыре товарищеских матча: против Швейцарии, Фарерских островов, Швеции и Норвегии. Они только один раз сыграли вничью против Швейцарии и одержали три победы. Посмотрим, как такой результат скажется на дальнейших результатах сборной в рамках чемпионата Европы.
Сборная Сербии
Сербия с самого старта турнира казалась одним из аутсайдеров: проигранный матч против Англии, ничья со Словенией – все это не добавляет очков балканской команде. Предстоящий матч с Данией для них – последний шанс зацепиться за третье место в группе. Для этого им обязательно нужна победа, а там уже как повезет: при определенных обстоятельствах все еще есть шанс выйти из группы со второго места. Такая уж у них группа.
В первом и втором туре Сербия встретилась со сборными Англии и Словении. И если игру против Англии они ожидаемо проиграли, то вот на матч против Словении у многих болельщиков сербов были большие надежды. Однако ни навязать свою игру противникам, ни продемонстрировать интересных тактических решений сербы не смогли. В итоге только чудом им удалось зацепиться за ничью и сохранить шансы на выход из группы.
Подготовка к чемпионату Европу у Сербии была крайне рваной: они разгромно проиграли сборной России со счетом 4:0; затем с преимуществом в один мяч обыграли Кипр; проиграли Австрии со счетом 2:1; а в последнем товарищеском матче закатили три мяча в ворота шведов. Неплохой задел для борьбы, но его не хватило, чтобы навязать свою игру англичанам и словенцам. Посмотрим, что получится с датчанами.
Коэффициенты
Букмекеры предсказывают победу Дании, коэффициент на такой исход – от 2,20 до 2,25. Высоко оценивается и вероятность большого количества голов: коэффициент на тотал больше 2,5 – от 1,68 до 1,75.
Чемпионат Европы находится в самом разгаре и уже подарил нам немало интересных матчей, множество забитых голов и даже спорные решения. Будем надеяться, что матч между Данией и Сербией окажется не менее зрелищным и насыщенным, чем другие игры!
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- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «Альянц-Арена»