Дания — Сербия, 25.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

25 июня на Евро-2024 в Мюнхене состоится матч третьего тура группы C. Сыграть предстоит сборным Дании и Сербии. Обе команды подошли к поединку далеко не в лучшей своей форме: Сербия в первом туре проиграла Англии, а во втором в дополнительное время выгрызла ничью против Словении; датчане же дважды сыграли вничью. Отсюда и большой интерес к данному матчу. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽

Сборная Дании

Датчане многими рассматриваются как основные фавориты на второе место в своей группе. На этом турнире они демонстрируют достаточно высокий уровень игры, а сборная приросла талантливой молодежью.

В первом туре датчане сыграли против Словении. Матч завершился ничьей, но в целом по игре было заметно, что преимущество на стороне Дании. Во втором матче чемпионата им пришлось встретиться со сборной Англии и то, что должно было обернуться легкой победой англичан, в итоге превратилось в неожиданную ничью.

В рамках подготовки к турниру датчане сыграли четыре товарищеских матча: против Швейцарии, Фарерских островов, Швеции и Норвегии. Они только один раз сыграли вничью против Швейцарии и одержали три победы. Посмотрим, как такой результат скажется на дальнейших результатах сборной в рамках чемпионата Европы.

Сборная Сербии

Сербия с самого старта турнира казалась одним из аутсайдеров: проигранный матч против Англии, ничья со Словенией – все это не добавляет очков балканской команде. Предстоящий матч с Данией для них – последний шанс зацепиться за третье место в группе. Для этого им обязательно нужна победа, а там уже как повезет: при определенных обстоятельствах все еще есть шанс выйти из группы со второго места. Такая уж у них группа.

В первом и втором туре Сербия встретилась со сборными Англии и Словении. И если игру против Англии они ожидаемо проиграли, то вот на матч против Словении у многих болельщиков сербов были большие надежды. Однако ни навязать свою игру противникам, ни продемонстрировать интересных тактических решений сербы не смогли. В итоге только чудом им удалось зацепиться за ничью и сохранить шансы на выход из группы.

Подготовка к чемпионату Европу у Сербии была крайне рваной: они разгромно проиграли сборной России со счетом 4:0; затем с преимуществом в один мяч обыграли Кипр; проиграли Австрии со счетом 2:1; а в последнем товарищеском матче закатили три мяча в ворота шведов. Неплохой задел для борьбы, но его не хватило, чтобы навязать свою игру англичанам и словенцам. Посмотрим, что получится с датчанами.

Коэффициенты

Букмекеры предсказывают победу Дании, коэффициент на такой исход – от 2,20 до 2,25. Высоко оценивается и вероятность большого количества голов: коэффициент на тотал больше 2,5 – от 1,68 до 1,75.

Чемпионат Европы находится в самом разгаре и уже подарил нам немало интересных матчей, множество забитых голов и даже спорные решения. Будем надеяться, что матч между Данией и Сербией окажется не менее зрелищным и насыщенным, чем другие игры!

Букмекерская контора 1 X 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ2,5 ТБ2,5 Winline 2,21 3,65 3,30 1,59 2,33 2,17 1,72 Fonbet 2,20 3,70 3,20 1,35 1,70 2,15 1,70 Бетсити 2,23 3,80 3,10 1,40 1,70 2,12 1,75 Pari 2,20 3,70 3,25 1,35 1,70 2,15 1,72 Олимп 2,25 3,71 3,17 1,35 1,64 2,16 1,70 BetBoom 2,20 3,67 3,26 1,35 1,70 2,19 1,69 МарафонБет 2,21 3,54 3,32 1,36 1,72 2,21 1,68

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽