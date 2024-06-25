Дания — Сербия, 25.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

25 июня пройдет матч третьего тура групповой стадии в квартете C Дания — Сербия. Игра пройдет в Мюнхене. Сборные сыграют на поле стадиона «Альянц Арена». Начало матча в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Дании

Датчане второй раз на турнире сыграли вничью 1:1. В отличие от игры со Словенией команде пришлось отыгрываться. Оба гола были забиты в первом тайме.

Англия вышла вперед на 18 минуте. Первый гол на Евро 2024 забил Харри Кейн. К голу Мортена Юлманда привел дальний удар. В матче обе сборные активно прибегали к этому приему. До конца матча счет не изменился. По показателю xG Англия сыграла опаснее 1,24:0,87, но по активности датчане были лучше. По ударам по воротам 16:12, по ударам в створ 7:4 и по угловым ударам 4:2.

Датчане занимают второе место в группе, но по итогам третьего тура могут занять любое место с первого по четвертое. В игре с Сербией может хватить ничьей, чтобы сохранить второе место.

Сборная Сербии

Сербия набрала первые очки в рамках финальной стадии Евро. В игре со Словенией сербская сборная ушла от поражения уже в компенсированное время. Игра завершилась вничью 1:1.

Сербия провела более активный матч в сравнении с игрой с Англией. Команда с первых минут пошла в атаку, но волнение не позволило взять мяч под контроль и как итог словенцы были ближе к голу. Все самые интересные события прошли во втором тайме. На 69 минут Жан Карничник разогнал контратаку и замкнул прострел на дальней штанге. Болельщики Словении уже начали праздновать победу, но на последней минуте компенсированного времени Сербия получила право на угловой и Лука Йович сравнял счет.

Сербия имела превосходство по статистике — xG 1,59:1,48, 15:10 по ударам по воротам, 4:4 по ударам в створ ворот и 9:4 по угловым. Сербия занимает четвертое место в группе, и чтобы выйти в плей-офф необходимо одержать первую победу на Евро.

Прогноз на матч Евро 2024 Дания — Сербия

В паре нет явного претендента на победу. Дания получила статус незначительного фаворита. Датчане трижды играли с Сербией и каждый раз побеждали. В рамках отбора на Евро 2016 Дания победила 3:1 на выезде и 2:0 дома. В 2022 году сборные провели товарищеский матч, который завершился победой Дании 3:0. Букмекерская контора Betcity предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность:

победа Дании — 2,23;

ничья — 3,80;

победа Сербии — 3,10;

ТМ2,5 — 1,69;

ТБ2,5 — 2,24.

Сербская сборная пропускает в восьми последних встречах, а в 7 из 8 официальных играх прошла ставка на «обе забьют — да». За исключением игры с Англией сборная Сербии забивает в 9 играх на отрезке в 10 официальных встреч. В 6 из 7 официальных встречах в матчах Сербии первый гол забивается до 30 минуты. Сербия пропустила во втором тайме в каждом из матчей на чемпионате Европы.

Сборная Дании забивает уже в семи матчах Евро подряд. В четырех последних и 6 из 7 встречах голами отметились оба соперника. В основное время датская команда не проигрывает в 5 из 6 матчах в финальной стадии Евро.

Сербия провела крайне эмоциональный матч против Словении. Команда владела игровым преимуществом, но не могла его реализовать. Гол в компенсированное время сохранил шансы на выход в плей-офф и прибавил сил. Дания удачно играла со Словенией и Англией, но пропустила в каждом из матчей. Для ставки на игру можно выбрать гол Сербии, Тб2,5 и «обе забьют — да».

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