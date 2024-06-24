Сборная Дании – сборная Сербии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 25 июня
Во вторник, 25 июня, сыграют сборная Дании и сборная Сербии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Дании – сборная Сербии
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Дании
- Дания – Англия : 0 – 0
- Словения – Дания : 0 – 0
- Дания – Норвегия : 0 – 0
- Дания – Швеция : 0 – 0
- Дания – Фарерские о-ва : 2 – 0
Последние матчи сборная Сербии
- Словения – Сербия : 0 – 0
- Сербия – Англия : 0 – 0
- Швеция – Сербия : 0 – 0
- Австрия – Сербия : 0 – 0
- Кипр – Сербия : 0 – 1
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