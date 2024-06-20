Тикнизян интересен «Спартаку». 25-летнего защитника «Локомотива» также хочет купить «Зенит» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может стать игроком «Спартака».

Красно-белые намерены усилить левую бровку, и одним из вариантов является 25-летний защитник «Локомотива», утверждает «РБ Спорт».

Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Отмечается, что «Спартак» пока не вступал в переговоры с футболистом и «Локо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит Тикнизяна за 8 миллионов евро.

Наир провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.

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53 комментария
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
У Крыльев скупают игроков постоянно, ослабляя конкурента
+20
-9
+11
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Ташаев, Зобнин, братья Комбаровы, Озбилис, Мельгарехо, Ивелин Попов, Мовсисян, Боккети, Глушаков, Медина, Соболев, Зиньковский.
+11
-3
+8
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Давай)
23/24
Медина
22/23
Зиньковский
Рыбусь
21/22
Хлусевич
Прутцев
Чернов
Свинов
20/21
Соболев
Урунов
Кокорин
Ломовицкий

Продолжать?
+16
-9
+7
Собрание акционеров Спартака.
– Нашу трансферную политику все ругают, мы покупаем всякий скам за оверпрайз, а в пример ставят эффективный менеджмент Зенита. С этим тейком надо что решать! Давайте наконец сами найдем крутых игроков.
– Тут вот давеча Зенит интересовался Латышонком и Тикнизяном...
– Ну с Латышонком мы уже опоздали, надо хотя бы Тикнизяна успеть перехватить!! Покупайте быстрее! Уфф, наконец-то и нас похвалят за эффективный трансфер!
+14
-9
+5
Ахахах, в Европу собирался
+5
-2
+3
Ответ Svobodu Mne
Ахахах, в Европу собирался
а он уже перешел в Спартак разве ?
+4
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+3
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Погремел цепью,давай обратно в будку,а то смотрю тебя здесь размазали по ветке
+4
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Очередные сказки, как и про горшкова, про горшкова то, даже суммы выдумали, тут пока не додумались до этого
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Так то Тушино еще дальше от останкино находится, придется вообще не ложиться, чтобы на работу Ромашкину отвозить.
+4
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+2
Ответ Камо Мелкумян
Где ты в моих словах увидел агрессию друг мой.Просто говорю начни с любимого чемпиона всея Руси , зенита
С вашим коллегой перешел к обсуждению Зенита, не переживайте)
А если агрессии не было - извиняюсь, что сделал не правильные выводы
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Ответ Роман
Ломовицкий)))воспитанник))) Кокорин, Рыбусь, Урунов просто в голос)))про кокорина особенно интересно он за огромные деньги переходил в зенит...а в Спартак перешел свободным агентом и то не по своей воли)урунов из уфы из -за гендиректора. Тут может быт с натяжкой это Зиньковский..даже не Соболев. Медину выгнали с команды. можешь продолжать. интересно просто)))
Ах вот оно что, у каждой ситуации есть причина. Всех выгнали, а Спартак собирает. Я правильно понимаю, что Спартак собирает весь шлак с РПЛ?
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Ответ Владислав88
Из Титктищяна защитник как пуля из помидора. Только за счёт атакующих действий что-то из себя представляет, при это как полноценный вингер дно, как чистый разрушитель дно. Плюс-минус уровня Сутормина. Что в него всё вцепились вообще не понимаю?
Статистику посмотрите
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Ответ кишинёвец
А Горшков сядет на лавку если Тикнизяна купят?
Горшков на лавке Зенита присядет на днях
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Ответ redwhiteteam
Ну здесь только крылья, там решает Андреев - кто больше насыпет туда и отдаст. Все таки не Цска, Локомотив , Динамо. Хлусевич из Тулы , Свинов из Воронежа. Урунов из Уфы сын спортдира. Кокорин был никому не нужен - приютили беднягу. Что этот список должен доказать, на ваш взгляд ? Медина да, так он оказался не нужен Федотову. Ломовицкий воспитание Спартака. А так тоже не разделяю воя. Это рынок , у кого бабки тот и покупает. Просто в разрезе Зенита это смешно. В таких масштабах и каждое то. Непонятно зачем.
В каких таких масштабах, в разрезе Зенита? Попробуйте хоть раз не мантру долбить, а разум включить.
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Ответ Никита Румянцев
Давай) 23/24 Медина 22/23 Зиньковский Рыбусь 21/22 Хлусевич Прутцев Чернов Свинов 20/21 Соболев Урунов Кокорин Ломовицкий Продолжать?
Никитос ты за кого болеешь ?
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Ответ Никита Румянцев
Давай) 23/24 Медина 22/23 Зиньковский Рыбусь 21/22 Хлусевич Прутцев Чернов Свинов 20/21 Соболев Урунов Кокорин Ломовицкий Продолжать?
Ну все,ты его в Гугл и Википедию загнал до начала сезона
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Ну если в спартак, то это нормально для "всей России" 😁
+1
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Ответ Камо Мелкумян
Ну так начни с этого чемитона а потом про Спартак говори
Я не имею право обсуждать команды РПЛ?)
Вы чего такие агрессивные сразу?))
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Що опять ?
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Ну что падаван, какую сторону силы выберешь ? )
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Ответ Илья Богданов
Забавно, что это все в теории, хихи-хаха половить на болотах пойдет, но на практике как раз только Зенит перехватил Горшкова и Эраковича в последний момент, которые уже были без пяти минут в Спартаке
Ну Горшков и Эракович без 5 минут в Спратаке - это какой то подтверждённый факт?
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Ответ -DF-
Собрание акционеров Спартака. – Нашу трансферную политику все ругают, мы покупаем всякий скам за оверпрайз, а в пример ставят эффективный менеджмент Зенита. С этим тейком надо что решать! Давайте наконец сами найдем крутых игроков. – Тут вот давеча Зенит интересовался Латышонком и Тикнизяном... – Ну с Латышонком мы уже опоздали, надо хотя бы Тикнизяна успеть перехватить!! Покупайте быстрее! Уфф, наконец-то и нас похвалят за эффективный трансфер!
забирайте пожалуйста , ну не хочет он домой на лавку
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Ответ владимир семенов
Им бы за медальки зацепиться,а усилиться не может,хотя бы защитника прикупить ,чтоб им не отгружали по 5-7 мячей за матч
Комментарий удален модератором
Из Титктищяна защитник как пуля из помидора. Только за счёт атакующих действий что-то из себя представляет, при это как полноценный вингер дно, как чистый разрушитель дно. Плюс-минус уровня Сутормина. Что в него всё вцепились вообще не понимаю?
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Ответ Никита Румянцев
Давай) 23/24 Медина 22/23 Зиньковский Рыбусь 21/22 Хлусевич Прутцев Чернов Свинов 20/21 Соболев Урунов Кокорин Ломовицкий Продолжать?
Ломовицкий воспитанник академии
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Только ни в Спартак пусть едет лучше в зенит
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Раз пишут что игрок интересен Спартаку, значит в Спартаке его не будет. Спартаковские трансферы любят тишину!
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Ответ redwhiteteam
))))) согласен, оскорбления тут ни к чему. Особенно в разрезе наших мастеров кожаного мяча, они то особо за нас не переживают)
Выплеснуть эмоции в споре это иногда необходимость, сам грешу.

А так с прошлым сообщением согласен, только не понял про обьемы трансферов Зенита: по сути последние пару лет из конкурентов мы и не брали особо никого. Да, есть трансферы из Сочи (не конкурент) и Ростова (аналогично). Ну а господина из Краснодара считать вообще за игрока такое себе. Есть деньги, есть возможности - надо забирать того же Глушенкова, особенно за такие деньги. А по Тикнизяну уверен, что ничего не будет, отдавать 8 лямов за него смешно
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Ответ Никита Румянцев
Как же Спартак у конкурентов пылесосит игроков, ужас просто! Своих что, не воспитать?!
Комментарий удален модератором
Ответ Никита Румянцев
Так, не надо адекватных бесед тут)) Дайте Роману возможность высказаться. Он отреагировал на банальную провокацию (зеркалка от фанов Спартака), назвал меня клоуном, пусть пишет)
))))) согласен, оскорбления тут ни к чему. Особенно в разрезе наших мастеров кожаного мяча, они то особо за нас не переживают)
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