Тикнизян интересен «Спартаку». 25-летнего защитника «Локомотива» также хочет купить «Зенит» («РБ Спорт»)

Наир Тикнизян может стать игроком «Спартака».

Красно-белые намерены усилить левую бровку, и одним из вариантов является 25-летний защитник «Локомотива», утверждает «РБ Спорт».

Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Отмечается, что «Спартак» пока не вступал в переговоры с футболистом и «Локо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит Тикнизяна за 8 миллионов евро.

Наир провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.