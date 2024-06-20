Тикнизян интересен «Спартаку». 25-летнего защитника «Локомотива» также хочет купить «Зенит» («РБ Спорт»)
Наир Тикнизян может стать игроком «Спартака».
Красно-белые намерены усилить левую бровку, и одним из вариантов является 25-летний защитник «Локомотива», утверждает «РБ Спорт».
Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Отмечается, что «Спартак» пока не вступал в переговоры с футболистом и «Локо».
Ранее сообщалось, что «Зенит» купит Тикнизяна за 8 миллионов евро.
Наир провел в минувшем сезоне Мир РПЛ 22 матча и совершил 9 (6+3) результативных действий.
23/24
Медина
22/23
Зиньковский
Рыбусь
21/22
Хлусевич
Прутцев
Чернов
Свинов
20/21
Соболев
Урунов
Кокорин
Ломовицкий
Продолжать?
– Нашу трансферную политику все ругают, мы покупаем всякий скам за оверпрайз, а в пример ставят эффективный менеджмент Зенита. С этим тейком надо что решать! Давайте наконец сами найдем крутых игроков.
– Тут вот давеча Зенит интересовался Латышонком и Тикнизяном...
– Ну с Латышонком мы уже опоздали, надо хотя бы Тикнизяна успеть перехватить!! Покупайте быстрее! Уфф, наконец-то и нас похвалят за эффективный трансфер!
А если агрессии не было - извиняюсь, что сделал не правильные выводы
Вы чего такие агрессивные сразу?))
А так с прошлым сообщением согласен, только не понял про обьемы трансферов Зенита: по сути последние пару лет из конкурентов мы и не брали особо никого. Да, есть трансферы из Сочи (не конкурент) и Ростова (аналогично). Ну а господина из Краснодара считать вообще за игрока такое себе. Есть деньги, есть возможности - надо забирать того же Глушенкова, особенно за такие деньги. А по Тикнизяну уверен, что ничего не будет, отдавать 8 лямов за него смешно