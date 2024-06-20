Эриксен, Уокер, Эриксен, Хейлунд, Райс, Беллингем, Фоден и Кейн – в старте на матч Дании и Англии

Сборные Дании и Англии объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Дании: , , , , Мэле, Юлманд, Хейбьерг, Кристиансен, , Хейлунд, Винд.

Состав Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунз, Уокер, Райс, Александер-Арнолд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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