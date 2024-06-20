Эриксен, Уокер, Эриксен, Хейлунд, Райс, Беллингем, Фоден и Кейн – в старте на матч Дании и Англии

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Каспер Шмейхель Евро-2024 Кристиан Эриксен Кайл Уокер Киран Триппьер Янник Вестергор Джон Стоунз Джордан Пикфорд Пьер-Эмиль Хейбьерг Харри Кейн Андреас Кристенсен Йоаким Андерсен Трент Александер-Арнолд Йоаким Мэле Мортен Юлманд Йонас Винд Филип Фоден Деклан Райс Марк Гехи Букайо Сака Джуд Беллингем Расмус Хейлунд Футбол

Сборные Дании и Англии объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Дании: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Мэле, Юлманд, Хейбьерг, Кристиансен, Эриксен, Хейлунд, Винд.

Состав Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунз, Уокер, Райс, Александер-Арнолд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Как понять «Гамлета». И почему в важном английском произведении герои – датчане

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Братья Эриксены вперёд
+3
0
+3
Даже не попробовал замены сделать... А ведь даже слепому было видно, что некоторые игроки совсем себя не проявляли 🤦‍♂️
0
0
0
Да не переведутся на земле датской Шмейхели!
0
0
0
Я практически уверен, что на самом деле кругов ада не девять, а десять.
На десятом сидит Гарет Саутгейт и выбирает состав на матч сборной, а грешники, там застрявшие, вынуждены вечно за этим наблюдать и бомбить от Фодена на фланге.
+1
-1
0
Помимо того, что Саутгейт просто очень слабый тренер, он ещё и невероятно инертный. Уверен, что даже после того, как кто-нибудь из его любимого основного состава завершит карьеру футболиста, этот мегатренер будет ещё пару лет вызывать его в сборную и ставить в старт.
0
0
0
Трипьер нестабильный Арнольд в середине к чему? Опять трусливый Саугейт боиться менять кто вообще его назначил. Хоть симпотизирую брит.футбол но хочу чтоб этот недотренер обосрался
0
0
0
Британские тренеры слабые тактически априори!!!
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Даже не попробовал замены сделать... А ведь даже слепому было видно, что некоторые игроки совсем себя не проявляли 🤦‍♂️
Это старт на все матчи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий