Эриксен, Уокер, Эриксен, Хейлунд, Райс, Беллингем, Фоден и Кейн – в старте на матч Дании и Англии
Сборные Дании и Англии объявили стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Дании: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Мэле, Юлманд, Хейбьерг, Кристиансен, Эриксен, Хейлунд, Винд.
Состав Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунз, Уокер, Райс, Александер-Арнолд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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