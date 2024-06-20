Три фаната Англии арестованы во Франкфурте перед игрой с Данией. Один бросил бутылку, второй оскорбил полицейского, третий задержан за хранение наркотиков и бросок файера в полицию

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Роб Харрис Футбол

Трое фанатов сборной Англии арестованы во Франкфурте перед матчем с Данией.

Команды сыграют сегодня во 2-м туре чемпионата Европы в группе C. Матч состоится в 19:00 по московскому времени.

По информации журналиста Sky Sports Роба Харриса, один из болельщиков был задержан за бросание бутылки, второй за оскорбление британского полицейского, третий – за бросание файера в полицию и хранение наркотиков.

При этом отмечается, что «подавляющее большинство фанатов сборной Англии ведут себя очень хорошо».

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8 комментариев
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Ответ раскаявшийся жиробас
в Нижнем Новгороде перед матчем с Панамой были приятные и адекватные достаточно, довелось пообщаться с солидными мужчинами из Дерби, оставили максимально положительное впечатление, но понятное дело, что неадекваты и быдло, в основном, в Россию не поехали)
Видел видео. В Мюнхене в день игры шел дождь. Идет немецкая старушка, толкает впереди себя колясочку. Рядом с ней два огромных шотландца, раза в два больше её, в килтах, у каждого в руке по бутылке пиваса. А в другой руке у каждого зонтик, и они оба прикрывают от дождя эту старушку.
Или, уже после игры, в темноте, под дождем идут шотландцы, и дуют в свои волынки гимн Германии. Надо им всё-таки отделяться. Совсем другие по менталитету люди.
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Классика)
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Какие классные болельщики шотландцы, и какое быдло англичане. Я не помню ни одного случая, чтобы с ними всё было тихо.
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+4
Ответ Семён Жуйло
Какие классные болельщики шотландцы, и какое быдло англичане. Я не помню ни одного случая, чтобы с ними всё было тихо.
в Нижнем Новгороде перед матчем с Панамой были приятные и адекватные достаточно, довелось пообщаться с солидными мужчинами из Дерби, оставили максимально положительное впечатление, но понятное дело, что неадекваты и быдло, в основном, в Россию не поехали)
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Файеёёеер! Ты ды ды ды ды дын...
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Как в свое время написАли про английских болельщиков: "Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей!"
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"... второй за оскорбление британского полицейского".
Не понял, а что британский полицейский делает во Франкфурте?
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Ответ Старый Сухи
"... второй за оскорбление британского полицейского". Не понял, а что британский полицейский делает во Франкфурте?
работает по своему профилю - следит за болельщиками сб. Англии. Тоже самое делают в Германии полицейские из Нидерландов, Франции, Италии итд
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