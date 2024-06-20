Три фаната Англии арестованы во Франкфурте перед игрой с Данией. Один бросил бутылку, второй оскорбил полицейского, третий задержан за хранение наркотиков и бросок файера в полицию

Трое фанатов сборной Англии арестованы во Франкфурте перед матчем с Данией.

Команды сыграют сегодня во 2-м туре чемпионата Европы в группе C. Матч состоится в 19:00 по московскому времени.

По информации журналиста Sky Sports Роба Харриса, один из болельщиков был задержан за бросание бутылки, второй за оскорбление британского полицейского, третий – за бросание файера в полицию и хранение наркотиков.

При этом отмечается, что «подавляющее большинство фанатов сборной Англии ведут себя очень хорошо».

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