Гарет Саутгейт: «Англия добилась хороших результатов в последние годы – мы рады, даже если это принимается как должное. Знаем, что можем сыграть лучше»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался о критике игры сборной Англии в матче с Сербией.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Англия одержала победу со счетом 1:0. Завтра англичане сыграют с Данией.

«Я проработал в такой атмосфере восемь лет, поэтому я все понимаю. Раньше меня это раздражало, но теперь я отношусь к этому не так однозначно.

Выигрывать матчи на турнирах невероятно сложно. На этом турнире все команды получают на стадионе невероятную поддержку, что немного отличается от предыдущих двух турниров.

За последние годы мы добились хороших результатов, так что, возможно, даже если мы принимаем это как должное, стоит позволить ребятам наслаждаться этим чуть больше.

Нам стоит больше радоваться, но, честно говоря, это не про меня. Я сосредоточен на том, чтобы выйти из группы – впереди два сильных соперника и две игры, чтобы достичь этой цели.

Мы знаем, что можем сыграть лучше, чем в прошлый раз. Но я думаю, что игроки, находясь под невероятным давлением, начали игру очень хорошо и на протяжении всего матча блестяще оборонялись.

В эмоциональном плане здесь очень серьезное напряжение, что я не думаю, что люди могут в полной мере понять, каково приходится молодым игрокам. Мы рады, что добились такого результата, и мы знаем, что завтра должны сыграть хорошо», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт.

14 комментариев
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Интересный факт: Саутгейт ставит свой телефон в режим энергосбережения даже при 99% зарядки
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У Тебя Трент, Фоден - худшие игроки матча. А параллельно в клубах в каждой игре по голевому моменту создают , либо сами плюхи забивают.
Лучший бомбардир Кейн даже мяч получить не может. За матч касаний меньше делает, чем Пикфорд.
Ну как можно такой унылый футбол ставить??
Дай Клоппу такой состав, он бы на мотивации так их зарядил, что каждый матч носились бы как угарелые. Уничтожая все и вся.
Пеп бы такую систему построил, что соперники даже не могли бы мяч под свой контроль хоть на минуту забрать.
Да даже Лёня Слуцкий и тот бы футбол изящнее и интереснее поставил.
Гарет - ты полный позор
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Посмотри днарь как играют швейцарцы какие атаки проводят и как вы играете фавориты тошно смотреть
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Такой золотой состав, а играют как г**но.
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Ответ Aidos9419
Такой золотой состав, а играют как г**но.
Что-то лэмпард, Оуэн, Руни, Джеррард и ко за почти 20 лет даже до полуфинала не доходили, а то и вовсе в пролёте.
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Ответ Joaninho90
Что-то лэмпард, Оуэн, Руни, Джеррард и ко за почти 20 лет даже до полуфинала не доходили, а то и вовсе в пролёте.
Им просто не попадались такие просты сетки - Колумбия, Швеция, Хорватия и это все не с первого места в группе. Любая топ сборная может только мечтать о таком пути к финалу, впрочем англичане даже с такими соперниками умудрились отлететь на последнем этапе.
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По-моему они с Тен Хагом проходили одни и те же курсы ораторского мастерства.
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Гарет Саутгейт: Англия добилась хороших результатов в последние годы – мы рады, даже если это принимается как снотворное.
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Говорит что нужно позволить ребятам наслаждаться и при этом загоняет их в жесточайшие рамки, где они не могут и близко проявить весь свой потенциал... Чудик 😅
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И ведь он во всех прав - результаты действительно хорошие.
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Люблю в FIFA на приставке играть как саутгейт. Если бы мог, выигрывал все матчи 1-0, максимум 2-0
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Ответ Олег Лисицын
У Тебя Трент, Фоден - худшие игроки матча. А параллельно в клубах в каждой игре по голевому моменту создают , либо сами плюхи забивают. Лучший бомбардир Кейн даже мяч получить не может. За матч касаний меньше делает, чем Пикфорд. Ну как можно такой унылый футбол ставить?? Дай Клоппу такой состав, он бы на мотивации так их зарядил, что каждый матч носились бы как угарелые. Уничтожая все и вся. Пеп бы такую систему построил, что соперники даже не могли бы мяч под свой контроль хоть на минуту забрать. Да даже Лёня Слуцкий и тот бы футбол изящнее и интереснее поставил. Гарет - ты полный позор
С удовольствием бы посмотрел как за 1,5-2, или сколько там месяцев игроки сборной проводят суммарно за год на совместных сборах, построил систему, причем без трат и с давлением результата здесь и сейчас.
Малый этот хитрый, поэтому в сборные не должен идти даже на старости лет.
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Ответ Evgeny Kataev
С удовольствием бы посмотрел как за 1,5-2, или сколько там месяцев игроки сборной проводят суммарно за год на совместных сборах, построил систему, причем без трат и с давлением результата здесь и сейчас. Малый этот хитрый, поэтому в сборные не должен идти даже на старости лет.
А какие траты?)
Впереди Кейн (которого он хотел), в атаке Сака, Фоден, Белингем. Опорка - Райс (ничуть не хуже Родри), в обороне его же Стоунс, Уокер. Есть Трент, Трипьер.
Уже и так супер состав. Единственное- вратаря бы Пеп точно поменял. Но это единственное.
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