Гарет Саутгейт: «Англия добилась хороших результатов в последние годы – мы рады, даже если это принимается как должное. Знаем, что можем сыграть лучше»

Гарет Саутгейт высказался о критике игры сборной Англии в матче с Сербией.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Англия одержала победу со счетом 1:0. Завтра англичане сыграют с Данией.

«Я проработал в такой атмосфере восемь лет, поэтому я все понимаю. Раньше меня это раздражало, но теперь я отношусь к этому не так однозначно.

Выигрывать матчи на турнирах невероятно сложно. На этом турнире все команды получают на стадионе невероятную поддержку, что немного отличается от предыдущих двух турниров.

За последние годы мы добились хороших результатов, так что, возможно, даже если мы принимаем это как должное, стоит позволить ребятам наслаждаться этим чуть больше.

Нам стоит больше радоваться, но, честно говоря, это не про меня. Я сосредоточен на том, чтобы выйти из группы – впереди два сильных соперника и две игры, чтобы достичь этой цели.

Мы знаем, что можем сыграть лучше, чем в прошлый раз. Но я думаю, что игроки, находясь под невероятным давлением, начали игру очень хорошо и на протяжении всего матча блестяще оборонялись.

В эмоциональном плане здесь очень серьезное напряжение, что я не думаю, что люди могут в полной мере понять, каково приходится молодым игрокам. Мы рады, что добились такого результата, и мы знаем, что завтра должны сыграть хорошо», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт.