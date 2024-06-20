Николич – игрокам ЦСКА: «Цели самые высокие: победа в каждой игре. Может, я сейчас поставил себя и вас в трудное положение, но надо привыкать к этому»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Марко Николич высказался о целях ЦСКА в сезоне-2024/25 Мир РПЛ.

«Я счастлив, конечно, быть здесь – в таком большом клубе, как ЦСКА. Добро пожаловать всем.

Надеюсь, что все здоровы. Это самое важное для каждого спортсмена, футболиста. Что тоже ментально, психологически отдохнули и готовы к новой работе. У нас будет время разговаривать каждый день. Двери моего офиса будут всегда открыты по любому вопросу. Когда за один раз закроем все вопросы, тогда на поле можно работать

Будет много работы, будет тяжело. Конечно, будет и интересно, я точно это знаю. Нужно выигрывать следующий матч. И выигрывать каждый, победить в каждом. И для меня цели самые высокие: победа в каждой игре, так я считаю.

Может быть, я сейчас поставил себя и вас в трудное положение, но надо привыкать к этому. Потому что вы в таком клубе», – сказал главный тренер ЦСКА футболистам перед первой тренировкой. 

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15 комментариев
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Ответ chatone gpt0ne
прям как под копирку - Федотов тоже что-то подобное постоянно толкал и в раздевалке, и с журналистами... вроде что-то сказал и кажется сказал правильно, вот только о чем?
Федотов постоянно мямлил и ручонками крутил....нельзя сравнивать их
+14
-2
+12
Ответ chatone gpt0ne
прям как под копирку - Федотов тоже что-то подобное постоянно толкал и в раздевалке, и с журналистами... вроде что-то сказал и кажется сказал правильно, вот только о чем?
Федотов двух слов связать не может
+13
-2
+11
Ответ Дима Щербаков
Николич: "Надо привыкать к трудным положениям"...)))
Давно привыкли уже
+6
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Николич: "Надо привыкать к трудным положениям"...)))
+4
-1
+3
Шуманский уже приготовился. Враги трепещут
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Я бы добавил в Великом клубе!
+2
-2
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Цели в ЛОКО - цели агентов. В ЦСКА похоже сейчас тоже так
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Ответ jqzn88xn6n
Шуманский уже приготовился. Враги трепещут
Ну, когда переходил Мусаев, тож ничего особенного от него и не ждали
А поглядите, какой в итоге настырный нап получился
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Ответ idjon503
Ну после таких то слов Агапов сразу перестанет допускать глупые ошибки в обороне, Мусаев с Шуманским начнут клипать голы в каждом матче, а Зделар и Мендес перестанут быть массовкой в центре поля и начнут работать как связка Вернблум - Дзагоев в лучшие годы...
Вот для этого в команде есть тренер. А то Витька-мотиватора приглашали, потом лысого мотиватора. А тренера нет уже восьмой год.
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Ответ chatone gpt0ne
прям как под копирку - Федотов тоже что-то подобное постоянно толкал и в раздевалке, и с журналистами... вроде что-то сказал и кажется сказал правильно, вот только о чем?
Уральский лысый физрук сроду такого не говорил. Вечно ныл, что играть некем.
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Ответ chatone gpt0ne
прям как под копирку - Федотов тоже что-то подобное постоянно толкал и в раздевалке, и с журналистами... вроде что-то сказал и кажется сказал правильно, вот только о чем?
Федотов всегда говорит аллегориями, понятными только ему одному и по факту не несущими в себе никакого смысла. Как будто всегда пытался избегать прямых, четких ответов, не знаю что это было, хитрость или глупость.
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