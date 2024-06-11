Пономарев о ценностях: «Все российские футболисты играют не за эмблему, а за деньги. Заставить их работать очень сложно. Деньги решают все, и это так противно»

Владимир Пономарев раскритиковал ценности современных игроков.

« будет тяжело справиться с футболистами ЦСКА. У них постоянно претензии, есть амбиции. К каждому надо найти подход, потому что у них гонор, высокие зарплаты.

Сейчас все российские футболисты играют не за эмблему, а за деньги. Заставить их работать очень сложно. Деньги решают все, и это так противно», – сказал бывший защитник .