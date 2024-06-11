Пономарев о ценностях: «Все российские футболисты играют не за эмблему, а за деньги. Заставить их работать очень сложно. Деньги решают все, и это так противно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Марко Николич Футбол

Владимир Пономарев раскритиковал ценности современных игроков.

«Николичу будет тяжело справиться с футболистами ЦСКА. У них постоянно претензии, есть амбиции. К каждому надо найти подход, потому что у них гонор, высокие зарплаты.

Сейчас все российские футболисты играют не за эмблему, а за деньги. Заставить их работать очень сложно. Деньги решают все, и это так противно», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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7 комментариев
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Невероятно. Работники выполняют работу за деньги, что же делается в этом мире?
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Вот это да! При капитализме, играют за деньги. Что они себе позволяют?!
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«Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днём, понимаете, работала у шлифовального станка».©
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Кассир пятёрочки, например, тоже должен ходить на работу за эмблему ?))
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А он за фантики играл???
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А на западе и у нас легионеры играют за мир во всём мире?Не футболисты придумали ,что всё продаётся.Джикия к примеру.
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Рождённые в 90-е, поколение дикого рынка, когда царствовали "быстрые деньги".
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