Форвард ЦСКА Мусаев об уходе Федотова: «Слово «жалко» тут не очень подходит, грустно. Очень понравилось с ним работать»

Тамерлан Мусаев признался, что грустил из-за ухода Владимира Федотова из ЦСКА.

На посту главного тренера армейцев сменил .



«Отлично отдохнул, в прошлый раз было меньше времени. Съездил в Дагестан, прекрасно провел отпуск. С Марко Николичем еще не общался, в процессе тренировок познакомимся. Как отреагировал на увольнение Федотова? Слово «жалко» тут не очень подходит.

Было грустно. Мне очень понравилось работать с Владимиром Валентиновичем. Но это футбол, так бывает. Мы с ним созвонились, пожелали друг другу удачи.

Что касается обновленной линии нападения, легче в плане конкуренции не станет. Пришел новый футболист, тоже жадный до стартового состава и голов. Антону Заболотному пожелали удачи», – сказал нападающий .