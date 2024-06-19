Форвард ЦСКА Мусаев об уходе Федотова: «Слово «жалко» тут не очень подходит, грустно. Очень понравилось с ним работать»
Тамерлан Мусаев признался, что грустил из-за ухода Владимира Федотова из ЦСКА.
На посту главного тренера армейцев Федотова сменил Марко Николич.
«Отлично отдохнул, в прошлый раз было меньше времени. Съездил в Дагестан, прекрасно провел отпуск. С Марко Николичем еще не общался, в процессе тренировок познакомимся. Как отреагировал на увольнение Федотова? Слово «жалко» тут не очень подходит.
Было грустно. Мне очень понравилось работать с Владимиром Валентиновичем. Но это футбол, так бывает. Мы с ним созвонились, пожелали друг другу удачи.
Что касается обновленной линии нападения, легче в плане конкуренции не станет. Пришел новый футболист, тоже жадный до стартового состава и голов. Антону Заболотному пожелали удачи», – сказал нападающий ЦСКА.
По отзывам кто видел его игру бревно играющее на чистых мячах. Падает при каждом столкновении плечо в плечо.
Посмотрим конечно в играх что это а футболист, но как то очень сомнительно что он лучше Козлова, Гуарирапы или Кассьеры которые стоят дешевле.
А во-первых, Шуманский способен и любит обыгрывать.Чего у нас мало кто умеет. Имеет сильный удар с обеих ног. И любит играть в оттяжке, а не столба, как Мусаев.
А уж как им распорядится
Николич, который самолично одобрил этот трансфер, поглядим.
И не забываем что Николич не одобрил Зукича.Серба из Войводины.Или это другое?)
https://vk.com/wall-11045999_6684387
С Сочи он тоже занял 2-е место ранее, за что и пошел на повышение в Москву.
А сейчас и подавно в очередь стоят.
могу прямо сейчас сказать кто станет чемпионом в след.сезоне ))))))
Но и до ВЭБа никаких тренеров уровня Гуса и Дика в ЦСКА не было. Были Газзаев и Слуцкий. (А между ними двое залетных — Зико и Хуанде Рамос по несколько месяцев). ЦСКА ни 10, ни 15 лет назад не помышлял о том, чтобы приглашать тренеров типа Спаллетти или Виллаш Боаша.
В текущих условиях цсковский максимум это или Федотов, или югослав (Олич, Николич). При этом принципиальной разницы по качеству работы между ними нет.
Федот по российским меркам так вообще более чем приличный тренер.
Как тренер он точно не слабее Слуцкого, который семь лет работал. Но у Слуцкого были Игнашевич, Березуцкие, Вагнер, Дзагоев, Думбия, Хонда, Вернблум. Таких игроков сейчас близко нет в ЦСКА.
Именно что совершенно другое.
Зукич был нужен Федотову и переговоры по нему начинались при нём. При Федотове в мае Дзагоев ездил в Сербию смотреть его в игре.
Это кандидат не Бабаева, а Федотова.
Федотов ушёл и Зукича похерили, перейдя на нужных Бабаеву игроков от которых отказался Федотов.
Ещё раз: Можно ссылку на источник что Козлов обошёлся бы ЦСКА в 3 млн., или это продукт Вашей фантазии?