Форвард ЦСКА Мусаев об уходе Федотова: «Слово «жалко» тут не очень подходит, грустно. Очень понравилось с ним работать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Марко Николич Р-Спорт Тамерлан Мусаев Футбол

Тамерлан Мусаев признался, что грустил из-за ухода Владимира Федотова из ЦСКА.

На посту главного тренера армейцев Федотова сменил Марко Николич.

«Отлично отдохнул, в прошлый раз было меньше времени. Съездил в Дагестан, прекрасно провел отпуск. С Марко Николичем еще не общался, в процессе тренировок познакомимся. Как отреагировал на увольнение Федотова? Слово «жалко» тут не очень подходит.

Было грустно. Мне очень понравилось работать с Владимиром Валентиновичем. Но это футбол, так бывает. Мы с ним созвонились, пожелали друг другу удачи.

Что касается обновленной линии нападения, легче в плане конкуренции не станет. Пришел новый футболист, тоже жадный до стартового состава и голов. Антону Заболотному пожелали удачи», – сказал нападающий ЦСКА.

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30 комментариев
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С Тамерланом и белорусом линия атаки станет намного креативнее.Удачи и побед в составе Великого клуба ЦСКА!
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Да, мы двигаемся в правильном направлении! Были нары Чал и Антоха, а теперь Тамерлан и беларус, вот это кадровый скачок. Это прорыв в менеджменте!
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Теги Спортса как обычно ) Мусаев еще успевает в медиа лиге поигрывать )
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Ответ Честный контроль
С Тамерланом и белорусом линия атаки станет намного креативнее.Удачи и побед в составе Великого клуба ЦСКА!
А в чём креативность белоруса? Нигде не нашёл про его креативность.
По отзывам кто видел его игру бревно играющее на чистых мячах. Падает при каждом столкновении плечо в плечо.

Посмотрим конечно в играх что это а футболист, но как то очень сомнительно что он лучше Козлова, Гуарирапы или Кассьеры которые стоят дешевле.
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Ответ ЦСКА УСБ
А в чём креативность белоруса? Нигде не нашёл про его креативность. По отзывам кто видел его игру бревно играющее на чистых мячах. Падает при каждом столкновении плечо в плечо. Посмотрим конечно в играх что это а футболист, но как то очень сомнительно что он лучше Козлова, Гуарирапы или Кассьеры которые стоят дешевле.
Во-вторых Козлов нам обошелся бы в 3 ляма, что никак не дешевле белоруса.
А во-первых, Шуманский способен и любит обыгрывать.Чего у нас мало кто умеет. Имеет сильный удар с обеих ног. И любит играть в оттяжке, а не столба, как Мусаев.
А уж как им распорядится
Николич, который самолично одобрил этот трансфер, поглядим.
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Ответ ЦСКА УСБ
"Во-вторых Козлов нам обошелся бы в 3 ляма, что никак не дешевле белоруса." С чего это? Можно ссылку на источник, или это продукт Вашей бурной фантазии? "А во-первых, Шуманский способен и любит обыгрывать." Что он любит меня мало интересует. Меня интересует что он умеет. А судя по статистике и отзывам он мало чего умеет. "Николич, который самолично одобрил этот трансфер" Естественно. Федотов не одобрил и его убрали. Нашли того кто будет всё одобрять что Бабаев предложит.
Последнее предложение более чем странное мнение) Сродни поиску мясными сектантами заговоров) А это "не методы Кости Сапрыкина"(С)
И не забываем что Николич не одобрил Зукича.Серба из Войводины.Или это другое?)
https://vk.com/wall-11045999_6684387
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Ответ Кирилл Эсаулов
Я думаю тут вывод сделан на основании того, что Краснодар за него даёт 3 и на меньше деньги клуб вряд ли бы был согласен
Именно так. Если один клуб дает 3 ляма, то для ЦСКА этот игрок вряд ли будет стоить дешевле. Даже не могу представить, для кого понимание банальных вещей при торгах может быть настолько сложным)
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Ответ ЦСКА УСБ
"Николич не одобрил Зукича.Серба из Войводины.Или это другое?)" Именно что совершенно другое. Зукич был нужен Федотову и переговоры по нему начинались при нём. При Федотове в мае Дзагоев ездил в Сербию смотреть его в игре. Это кандидат не Бабаева, а Федотова. Федотов ушёл и Зукича похерили, перейдя на нужных Бабаеву игроков от которых отказался Федотов. Ещё раз: Можно ссылку на источник что Козлов обошёлся бы ЦСКА в 3 млн., или это продукт Вашей фантазии?
Я думаю тут вывод сделан на основании того, что Краснодар за него даёт 3 и на меньше деньги клуб вряд ли бы был согласен
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Да ладно, Федот и так выжал, что мог за два года. На второй сезон просел, но мог еще поработать при должном усилении состава. Просто усиливать сейчас сложно.
такие люди как он и прочие физруки должны тренерить команды своего уровня, типа торпедо владимир или чертаново ))))))
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Ответ Vagner01
Зря Федотова убрали! Пожалеем!
Комментарий удален модератором
Ответ catcher69
такие люди как он и прочие физруки должны тренерить команды своего уровня, типа торпедо владимир или чертаново ))))))
А в чем конкретно претензия к Федотову за два года в ЦСКА (с поправкой на качество состава)? 2-е место и кубок по-моему сейчас плюс-минус максимум для ПФК.

С Сочи он тоже занял 2-е место ранее, за что и пошел на повышение в Москву.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А в чем конкретно претензия к Федотову за два года в ЦСКА (с поправкой на качество состава)? 2-е место и кубок по-моему сейчас плюс-минус максимум для ПФК. С Сочи он тоже занял 2-е место ранее, за что и пошел на повышение в Москву.
такой командой как ЦСКА должен управлять успешный зарубежный специалист уровня гуса или дика )))
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Ответ catcher69
такой командой как ЦСКА должен управлять успешный зарубежный специалист уровня гуса или дика )))
Ага, они же всегда только такие и работали в ЦСКА. ;))
А сейчас и подавно в очередь стоят.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ага, они же всегда только такие и работали в ЦСКА. ;)) А сейчас и подавно в очередь стоят.
так и было пока не приперся вэб и ожидаемо все полетело в тартарары как я и говорил еще тогда...при вэбе цска никогда ничего не выиграет максимум кубок газокачки пути каких-то там регионов...
могу прямо сейчас сказать кто станет чемпионом в след.сезоне ))))))
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Ответ catcher69
так и было пока не приперся вэб и ожидаемо все полетело в тартарары как я и говорил еще тогда...при вэбе цска никогда ничего не выиграет максимум кубок газокачки пути каких-то там регионов... могу прямо сейчас сказать кто станет чемпионом в след.сезоне ))))))
Про чемпиона понятно.

Но и до ВЭБа никаких тренеров уровня Гуса и Дика в ЦСКА не было. Были Газзаев и Слуцкий. (А между ними двое залетных — Зико и Хуанде Рамос по несколько месяцев). ЦСКА ни 10, ни 15 лет назад не помышлял о том, чтобы приглашать тренеров типа Спаллетти или Виллаш Боаша.

В текущих условиях цсковский максимум это или Федотов, или югослав (Олич, Николич). При этом принципиальной разницы по качеству работы между ними нет.

Федот по российским меркам так вообще более чем приличный тренер.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Про чемпиона понятно. Но и до ВЭБа никаких тренеров уровня Гуса и Дика в ЦСКА не было. Были Газзаев и Слуцкий. (А между ними двое залетных — Зико и Хуанде Рамос по несколько месяцев). ЦСКА ни 10, ни 15 лет назад не помышлял о том, чтобы приглашать тренеров типа Спаллетти или Виллаш Боаша. В текущих условиях цсковский максимум это или Федотов, или югослав (Олич, Николич). При этом принципиальной разницы по качеству работы между ними нет. Федот по российским меркам так вообще более чем приличный тренер.
хорошо...)
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Ответ catcher69
хорошо...)
И зачем тогда парафинить Федотова, отправляя его в Чертаново?..
Как тренер он точно не слабее Слуцкого, который семь лет работал. Но у Слуцкого были Игнашевич, Березуцкие, Вагнер, Дзагоев, Думбия, Хонда, Вернблум. Таких игроков сейчас близко нет в ЦСКА.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
И зачем тогда парафинить Федотова, отправляя его в Чертаново?.. Как тренер он точно не слабее Слуцкого, который семь лет работал. Но у Слуцкого были Игнашевич, Березуцкие, Вагнер, Дзагоев, Думбия, Хонда, Вернблум. Таких игроков сейчас близко нет в ЦСКА.
слуцкий мощь что и сейчас нам доказывает и в твенте или где он там был нормально было...
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Ответ catcher69
слуцкий мощь что и сейчас нам доказывает и в твенте или где он там был нормально было...
А что насчет его работы в Халле и Рубине?.. )
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Ответ catcher69
а нам нет
Да ладно, Федот и так выжал, что мог за два года. На второй сезон просел, но мог еще поработать при должном усилении состава. Просто усиливать сейчас сложно.
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Ответ Некорректный туберкулез
А трансфер белоруса уже тому косвенное подтверждение. Подождем, дальше больше.(
И я про это!
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Ответ Vagner01
Зря Федотова убрали! Пожалеем!
А трансфер белоруса уже тому косвенное подтверждение. Подождем, дальше больше.(
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Ответ Krem236
Комментарий удален модератором
Ну ну! Посмотришь!
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Ответ Честный контроль
Последнее предложение более чем странное мнение) Сродни поиску мясными сектантами заговоров) А это "не методы Кости Сапрыкина"(С) И не забываем что Николич не одобрил Зукича.Серба из Войводины.Или это другое?) https://vk.com/wall-11045999_6684387
"Николич не одобрил Зукича.Серба из Войводины.Или это другое?)"
Именно что совершенно другое.
Зукич был нужен Федотову и переговоры по нему начинались при нём. При Федотове в мае Дзагоев ездил в Сербию смотреть его в игре.
Это кандидат не Бабаева, а Федотова.
Федотов ушёл и Зукича похерили, перейдя на нужных Бабаеву игроков от которых отказался Федотов.

Ещё раз: Можно ссылку на источник что Козлов обошёлся бы ЦСКА в 3 млн., или это продукт Вашей фантазии?
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Тамерлан молодец. И старается, и получается. Давай добавляй!
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а нам нет
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Эх парни, а чтож не получалось то?
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Зря Федотова убрали! Пожалеем!
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Его Федотов брал, а теперь пойдет по арендам.
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