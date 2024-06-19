Круговой о тактике Николича: «Cмогу сыграть левого нападающего, если будем играть в четыре защитника и потребует ситуация»
Данил Круговой заявил, что при необходимости может сыграть в нападении.
26-летний защитник перешел в ЦСКА этим летом из «Зенита».
В это межсезонье у армейцев сменился главный тренер – на смену Владимиру Федотову пришел Марко Николич.
«Ничего страшного, тем более я знаю Николича – он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались. Николич – тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.
Если будем играть в четыре защитника – посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», – сказал Данил Круговой, рассуждая о том, что при Федотове команда играла по схеме с тремя центральными защитниками, а Николич предпочитает тактику с четырьмя игроками обороны.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Круговой сыграл 2 матча.
В ЦСКА Федотова левым бровочников он отлично вписывался, явно лучше Гайича. А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно.
"Только с Зенитом отношения ухудшили из за него."
После Марио сложно что-то ухудшить.
Обороняться нужно научиться для начала.
Умение думать на пару шагов вперед отличает человека от рыбки гуппи и футболиста.
Не понимал и не понимаю зачем он ЦСКА.
От Кругового беготни много, толку мало. Гайич, Агапов и Мойзес гораздо интереснее смотрятся на фланге. Если у кого и может выиграть конкуренцию Даниил, то у Рядно.
Гайич (в среднем на 90 минут) 23/24 обводки 1,76 за матч, успешные 58%, процент успешных действий 64,
Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70,
"Вы не проспались и не опохмелились?)))"
Не стоит хамством или слабым юмором компенсировать непонимание мысли собеседника, всегда можно уточнить. Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин, соответственно, это его ответственность встраивать систему с 3 ЦЗ и поднятыми краями в 2ЦЗ и края ниже.
"Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот."
Нет
Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА. Только с Зенитом отношения ухудшили из за него.
И чем он лучше Гайича?
Круговой тупой бегунок который не обыграть, ни отдать толком пас не может.
"А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно."
При чём тут Орешкин?
Вы не проспались и не опохмелились?)))
"После Марио сложно что-то ухудшить."
А он то тут при чём?
Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот.
Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70"
По обводкам примерно одинаково, вот только толку от этого, если Круговой ни пас отдать толком не может, ни поля не видит? В защите вообще пожарит.
"Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин"
Вы считать можете что угодно, что хоть Земля квадратная, хоть что солнце встаёт на западе. Это ваше дело.
Реальность такова что Гоняарнко, Березуцкмй и Николич это креатура Бабаева. Олич и Федотов Орешкина.
Даже на этом сайте были инсайды что на увольнении Федотова настояли Гинер и Бабаев.
"Нет"
Опять "мнение"?)))
Факты говорят о том, что Бабаев вёл переговоры с Марио три месяца и отказался от переговоров из необходимости выплат агенту.
Агенту Кругового и Шуманского Бабаев готов платить, а агенту Фернандеса нет.
Ну в два раза разница, а так примерно одинаково.
"если Круговой ни пас отдать толком не может, ни поля не видит?"
Гайич в среднем на 90 минут в сезоне 23/24 (по Wyscout)
передачи в последнюю треть - 3,13 с точностью 68%
передачи в штрафную - 2,38 с точность 52%
длинные передачи - 4,69 с точность 55%
передачи вообще - 33 с точностью 79%
Круговой в среднем на 90 минут в сезоне 23/24
передачи в последнюю треть - 4,82 с точностью 71%
передачи в штрафную - 4,82 с точность 56%
длинные передачи - 3,71 с точность 52%
передачи вообще - 55 с точностью 84%
Давайте следующие свои утверждения Вы будете подкреплять цифрами, чтобы не повторяться.
"Вы считать можете что угодно, что хоть Земля квадратная, хоть что солнце встаёт на западе. Это ваше дело."
Спасибо.
"Даже на этом сайте были инсайды что на увольнении Федотова настояли Гинер и Бабаев."
На этом сайте были инсайды, что Федотов остаётся. В реальности же ключевые решения в клубе принимаются не ЕЛГ, и уж точно не Бабаевым.
"Факты говорят о том, что Бабаев вёл переговоры с Марио три месяца и отказался от переговоров из необходимости выплат агенту."
Это не факты, а предположения. И не совсем верные предположения.