Круговой о тактике Николича: «Cмогу сыграть левого нападающего, если будем играть в четыре защитника и потребует ситуация»

Данил Круговой заявил, что при необходимости может сыграть в нападении.

26-летний защитник перешел в этим летом из « ».

В это межсезонье у армейцев сменился главный тренер – на смену пришел .

«Ничего страшного, тем более я знаю Николича – он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались. Николич – тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.

Если будем играть в четыре защитника – посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», – сказал , рассуждая о том, что при Федотове команда играла по схеме с тремя центральными защитниками, а Николич предпочитает тактику с четырьмя игроками обороны.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Круговой сыграл 2 матча.