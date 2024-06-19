Круговой о тактике Николича: «Cмогу сыграть левого нападающего, если будем играть в четыре защитника и потребует ситуация»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Марко Николич Данил Круговой Р-Спорт Футбол

Данил Круговой заявил, что при необходимости может сыграть в нападении.

26-летний защитник перешел в ЦСКА этим летом из «Зенита».

В это межсезонье у армейцев сменился главный тренер – на смену Владимиру Федотову пришел Марко Николич.

«Ничего страшного, тем более я знаю Николича – он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались. Николич – тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.

Если будем играть в четыре защитника – посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», – сказал Данил Круговой, рассуждая о том, что при Федотове команда играла по схеме с тремя центральными защитниками, а Николич предпочитает тактику с четырьмя игроками обороны.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Круговой сыграл 2 матча.

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27 комментариев
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о, уже почувствовал что лавка не за горами)
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Да и на воротах я неплох, и опорным тоже могу, - заявил Круговой.
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Круговой теперь под Мойзесом присядет
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Ответ ЦСКА УСБ
Не знаю как при Николече, но сомневаюсь что Круговой выиграл бы конкуренцию у Агапова или Гайича при Федотове. Не зря его называли в Питере "Всадник без головы". У Кругового здоровья много, но ума мало. Бегать может, думать нет. Поле видит плохо, обыграть соперника проблема, в обороне привозы. Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА. Только с Зенитом отношения ухудшили из за него.
"Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА."
В ЦСКА Федотова левым бровочников он отлично вписывался, явно лучше Гайича. А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно.
"Только с Зенитом отношения ухудшили из за него."
После Марио сложно что-то ухудшить.
+5
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+5
Ответ Егозово
Круговой теперь под Мойзесом присядет
Сомнительно, что Мойзес сейчас сможет классического левого играть. Слишком он тяжелый, чтобы бороздить бровку весь матч
+4
0
+4
смогу втихаря подписать контракт ещё с кем нибудь...
+9
-5
+4
ЦСКА при Федотове был очень даже не плох, но чтобы достичь большего не хватило глубины состава, только из-за этого так много было потерь очков в концовках матчей. Посмотрим на что способен Николич, но не думаю что он волшебник.
+7
-3
+4
А я еще и крестиком вышивать умею ©
+3
0
+3
Сможет, но не очень хорошо
+2
0
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Ответ DancePunk
о, уже почувствовал что лавка не за горами)
Да не , он будет в основе , он явно поинтереснее Агапова слева
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Давно пора в 4 защитника выходить.
Обороняться нужно научиться для начала.
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Данил, у нас и так все нападающие левые, зачем ещё один?
+2
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Поздняк метаться.
Умение думать на пару шагов вперед отличает человека от рыбки гуппи и футболиста.
+1
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Странное приобретение.
Не понимал и не понимаю зачем он ЦСКА.
От Кругового беготни много, толку мало. Гайич, Агапов и Мойзес гораздо интереснее смотрятся на фланге. Если у кого и может выиграть конкуренцию Даниил, то у Рядно.
+4
-3
+1
Ответ Юрий Кечко
Да не , он будет в основе , он явно поинтереснее Агапова слева
Кто знает кто знает, как показывает практика большинство кто переходит из зенита, ничего не показывают в других клубах. Поэтому я бы не был в нем так уверен
+9
-8
+1
Ответ DancePunk
о, уже почувствовал что лавка не за горами)
принес немного радости северной столице)
+2
-1
+1
Ответ ЦСКА УСБ
" явно лучше Гайича." И чем он лучше Гайича? Круговой тупой бегунок который не обыграть, ни отдать толком пас не может. "А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно." При чём тут Орешкин? Вы не проспались и не опохмелились?))) "После Марио сложно что-то ухудшить." А он то тут при чём? Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот.
"И чем он лучше Гайича?"
Гайич (в среднем на 90 минут) 23/24 обводки 1,76 за матч, успешные 58%, процент успешных действий 64,
Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70,
"Вы не проспались и не опохмелились?)))"
Не стоит хамством или слабым юмором компенсировать непонимание мысли собеседника, всегда можно уточнить. Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин, соответственно, это его ответственность встраивать систему с 3 ЦЗ и поднятыми краями в 2ЦЗ и края ниже.
"Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот."
Нет
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Может и состав назовешь?
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Обалдеть можно от такого приобретения. Что же ты в Питере так не играл, оказывается и нападающим можешь быть? И почему годик назад или чуть ранее выбрал Питер, а не ЦСКА? От скромности Круговой не умрёт, это точно. Хочется пожелать ему удачи, но как-то не особо вериться в его способности.
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Вот тут дилемма, будет ли играть Круговой. Брал его Федотов, когда схема была 3-4-3. А у Николича любимая схема 4-5-1. Но в такой схеме кто-то будет на банке(всех сильнейших не поставить в старт), скорее всего слева будет Мойзес (Круговой), в центре Дивеев (Агапов) - Роша (Лукин), справа Гаийч (Келвен). В кои-то веки у нас 2 два профильных левых защитника и 2 правых.
0
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Ответ Юрий Кечко
Да не , он будет в основе , он явно поинтереснее Агапова слева
Не знаю как при Николече, но сомневаюсь что Круговой выиграл бы конкуренцию у Агапова или Гайича при Федотове. Не зря его называли в Питере "Всадник без головы". У Кругового здоровья много, но ума мало. Бегать может, думать нет. Поле видит плохо, обыграть соперника проблема, в обороне привозы.
Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА. Только с Зенитом отношения ухудшили из за него.
+1
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Ответ ks1923
"Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА." В ЦСКА Федотова левым бровочников он отлично вписывался, явно лучше Гайича. А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно. "Только с Зенитом отношения ухудшили из за него." После Марио сложно что-то ухудшить.
" явно лучше Гайича."
И чем он лучше Гайича?
Круговой тупой бегунок который не обыграть, ни отдать толком пас не может.

"А вот в ЦСКА Орешкина пока не очень понятно."
При чём тут Орешкин?
Вы не проспались и не опохмелились?)))

"После Марио сложно что-то ухудшить."
А он то тут при чём?
Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот.
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0
Ответ ks1923
"И чем он лучше Гайича?" Гайич (в среднем на 90 минут) 23/24 обводки 1,76 за матч, успешные 58%, процент успешных действий 64, Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70, "Вы не проспались и не опохмелились?)))" Не стоит хамством или слабым юмором компенсировать непонимание мысли собеседника, всегда можно уточнить. Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин, соответственно, это его ответственность встраивать систему с 3 ЦЗ и поднятыми краями в 2ЦЗ и края ниже. "Бабаев от него отказался и прервал переговоры, а не наоборот." Нет
"Гайич (в среднем на 90 минут) 23/24 обводки 1,76 за матч, успешные 58%, процент успешных действий 64,
Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70"
По обводкам примерно одинаково, вот только толку от этого, если Круговой ни пас отдать толком не может, ни поля не видит? В защите вообще пожарит.

"Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин"
Вы считать можете что угодно, что хоть Земля квадратная, хоть что солнце встаёт на западе. Это ваше дело.
Реальность такова что Гоняарнко, Березуцкмй и Николич это креатура Бабаева. Олич и Федотов Орешкина.
Даже на этом сайте были инсайды что на увольнении Федотова настояли Гинер и Бабаев.

"Нет"
Опять "мнение"?)))
Факты говорят о том, что Бабаев вёл переговоры с Марио три месяца и отказался от переговоров из необходимости выплат агенту.
Агенту Кругового и Шуманского Бабаев готов платить, а агенту Фернандеса нет.
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Ответ ЦСКА УСБ
"Гайич (в среднем на 90 минут) 23/24 обводки 1,76 за матч, успешные 58%, процент успешных действий 64, Круговой обводки 3,63 за матч, успешные 54%, процент успешных действий 70" По обводкам примерно одинаково, вот только толку от этого, если Круговой ни пас отдать толком не может, ни поля не видит? В защите вообще пожарит. "Я считаю, что решение об увольнении Федотова принимал Орешкин" Вы считать можете что угодно, что хоть Земля квадратная, хоть что солнце встаёт на западе. Это ваше дело. Реальность такова что Гоняарнко, Березуцкмй и Николич это креатура Бабаева. Олич и Федотов Орешкина. Даже на этом сайте были инсайды что на увольнении Федотова настояли Гинер и Бабаев. "Нет" Опять "мнение"?))) Факты говорят о том, что Бабаев вёл переговоры с Марио три месяца и отказался от переговоров из необходимости выплат агенту. Агенту Кругового и Шуманского Бабаев готов платить, а агенту Фернандеса нет.
"По обводкам примерно одинаково"
Ну в два раза разница, а так примерно одинаково.

"если Круговой ни пас отдать толком не может, ни поля не видит?"
Гайич в среднем на 90 минут в сезоне 23/24 (по Wyscout)
передачи в последнюю треть - 3,13 с точностью 68%
передачи в штрафную - 2,38 с точность 52%
длинные передачи - 4,69 с точность 55%
передачи вообще - 33 с точностью 79%
Круговой в среднем на 90 минут в сезоне 23/24
передачи в последнюю треть - 4,82 с точностью 71%
передачи в штрафную - 4,82 с точность 56%
длинные передачи - 3,71 с точность 52%
передачи вообще - 55 с точностью 84%
Давайте следующие свои утверждения Вы будете подкреплять цифрами, чтобы не повторяться.

"Вы считать можете что угодно, что хоть Земля квадратная, хоть что солнце встаёт на западе. Это ваше дело."
Спасибо.

"Даже на этом сайте были инсайды что на увольнении Федотова настояли Гинер и Бабаев."
На этом сайте были инсайды, что Федотов остаётся. В реальности же ключевые решения в клубе принимаются не ЕЛГ, и уж точно не Бабаевым.

"Факты говорят о том, что Бабаев вёл переговоры с Марио три месяца и отказался от переговоров из необходимости выплат агенту."
Это не факты, а предположения. И не совсем верные предположения.
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Ответ Юрий Кечко
Да не , он будет в основе , он явно поинтереснее Агапова слева
Агапов нормально ауты бросает, а это уже значит, что Круговой в проигрыше
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Ответ ЦСКА УСБ
Не знаю как при Николече, но сомневаюсь что Круговой выиграл бы конкуренцию у Агапова или Гайича при Федотове. Не зря его называли в Питере "Всадник без головы". У Кругового здоровья много, но ума мало. Бегать может, думать нет. Поле видит плохо, обыграть соперника проблема, в обороне привозы. Я вообще не понимаю зачем он нужен ЦСКА. Только с Зенитом отношения ухудшили из за него.
Всадник без головы теперь с конями - все логично
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