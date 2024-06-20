Канчельскис о переломе Мбаппе: «Это не травма – вставили хрящ в нос, и побежал дальше. Французы поборются за чемпионство, на нем свет клином сошелся?»

Андрей Канчельскис не считает, что травма капитана снизит шансы Франции на Евро.

Напомним, Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0). Вчера стало известно, что нападающий вернулся к тренировкам.

– В данный момент фаворитами выглядят немцы: во-первых, хозяева, во-вторых, команда неплохая. Еще Испанию со счетов я бы не сбрасывал, хотя ее я не видел, сегодня обязательно посмотрю. Итальянцы и французы – это четверка, которая и будет бороться за чемпионство.

– У французов Мбаппе травмирован и не самый яркий старт чемпионата. Не стоит их сбрасывать со счетов?

– Команда взяла три очка, побеждает во второй игре и выходит в групповой этап. Вот шотландцы, да, плохо стартовали, проиграв 1:5, а французы выиграли.

У Франции есть футболисты, которые способны заменить Мбаппе. Что, на нем свет клином сошелся?

Да и потом, какая травма – перелом носа? Это не травма. Травма – это перелом ноги, а нос – это вставили хрящ, и побежал дальше. Ничего страшного, – сказал бывший игрок сборной России.

Рабьо о Мбаппе: «Сломанный нос – не конец света, хотим, чтобы он играл. Без него будет немного сложнее, но у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана»

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