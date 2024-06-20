Канчельскис о переломе Мбаппе: «Это не травма – вставили хрящ в нос, и побежал дальше. Французы поборются за чемпионство, на нем свет клином сошелся?»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Андрей Канчельскис Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Андрей Канчельскис не считает, что травма капитана снизит шансы Франции на Евро.

Напомним, Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0). Вчера стало известно, что нападающий вернулся к тренировкам.

– В данный момент фаворитами выглядят немцы: во-первых, хозяева, во-вторых, команда неплохая. Еще Испанию со счетов я бы не сбрасывал, хотя ее я не видел, сегодня обязательно посмотрю. Итальянцы и французы – это четверка, которая и будет бороться за чемпионство.

– У французов Мбаппе травмирован и не самый яркий старт чемпионата. Не стоит их сбрасывать со счетов?

– Команда взяла три очка, побеждает во второй игре и выходит в групповой этап. Вот шотландцы, да, плохо стартовали, проиграв 1:5, а французы выиграли.

У Франции есть футболисты, которые способны заменить Мбаппе. Что, на нем свет клином сошелся?

Да и потом, какая травма – перелом носа? Это не травма. Травма – это перелом ноги, а нос – это вставили хрящ, и побежал дальше. Ничего страшного, – сказал бывший игрок сборной России.

Рабьо о Мбаппе: «Сломанный нос – не конец света, хотим, чтобы он играл. Без него будет немного сложнее, но у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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6 комментариев
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Мы в Манчестере на каждой тренировке вправляли хрящ друг другу и ничего
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Напомнил одного генерала, который говорил: "Голова не может болеть, это кость".
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Смотря какой перелом.
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Ответ Нефанатик
Мостовой 2.0
Ты кого с царем сравниваешь?
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