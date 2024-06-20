Ромащенко о Мбаппе: «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Килиана»

Теги Федор Кудряшов Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу травмы Мирослав Ромащенко Кубок конфедераций Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Мирослав Ромащенко высказался о переломе носа у Килиана Мбаппе.

— Из-за перелома носа Килиан рискует пропустить ближайшие два матча.

— Жаль, что такой игрок выбыл уже в первом туре. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. В отличие от Спаллетти, у Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, на поле придется выходить в маске.

— Играть в ней — мучение?

— Да нет. Сейчас они удобные, не мешают ни зрению, ни дыханию. Когда Федя Кудряшов в 2017-м сломал нос, весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Полагаю, не возникнет их и у Мбаппе, – сказал экс-тренер «Ахмата» и сборной России.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Капибарбер
Кудряшов хозяин Рональду до сих пор помню
Путаете с Козловым
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий