Ромащенко о Мбаппе: «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Килиана»

Мирослав Ромащенко высказался о переломе носа у Килиана Мбаппе.

— Из-за перелома носа рискует пропустить ближайшие два матча.

— Жаль, что такой игрок выбыл уже в первом туре. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. В отличие от Спаллетти, у Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, на поле придется выходить в маске.

— Играть в ней — мучение?

— Да нет. Сейчас они удобные, не мешают ни зрению, ни дыханию. Когда Федя в 2017-м сломал нос, весь конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Полагаю, не возникнет их и у Мбаппе, – сказал экс-тренер «Ахмата» и сборной России.