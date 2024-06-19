Мбаппе тренировался с пластырем на носу после перелома. Он провел часть занятия со сборной Франции

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам со сборной Франции после перелома носа.

Форвард сборной Франции и «Реала» сломал нос в матче группового этапа Евро-2024 против Австрии (1:0) в результате столкновения с Кевином Данзо. Сообщалось, что Мбаппе может пропустить две оставшиеся игры группового этапа.

Как передает France24, в среду Мбаппе тренировался с пластырем на носу. Килиан провел часть занятия индивидуально с тренером по физподготовке, а затем присоединился к команде для отработки ударов.

Сборная Франции проведет следующий матч чемпионата Европы 21 июня и сыграет против команды Нидерландов.

Фото: East News/RANCK FIFE / AFP

Дешам подтвердил, что Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро: «Хирургическое вмешательство ему придется пройти, даже если это будет не сразу»

29 комментариев
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Мбаппе на этом фото как молодой Тайсон). Давай, возвращайся, нельзя турниру звезд терять!
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Ответ Этот Райола хочет денег
Мбаппе на этом фото как молодой Тайсон). Давай, возвращайся, нельзя турниру звезд терять!
Как молодой Эмильен из Такси, только панамы не хватает!
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Говорят Киллиан напевал себе под нос- Учитель дал уроки мастерствааааа.....
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Ответ Дмитрий Гудков
Говорят Киллиан напевал себе под нос- Учитель дал уроки мастерствааааа.....
Мы не жалкие французы, супер-миллионеры футболисты, панцырь носим как рубашки, юные таланты!
+19
-8
+11
Черепаховым супом отпоили)) Китайская медицина💪
+6
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Ответ Balt
Ну не из дерева и металла точно.
Возможно из прессованного подорожника
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Хочется чтобы играл. все таки одна из главных звёзд турнира
+6
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Что-то у французов с лидерами наваждение. На ЧМ лишились сразу группы игроков, здесь у главной звезды проблемы.
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Ответ superbro
Мы не жалкие французы, супер-миллионеры футболисты, панцырь носим как рубашки, юные таланты!
Бро, рифмы и чувство ритма - это не твоё)
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Ответ Аврал
Та нормально там всё.При современной медицине вправить нос что клизму поставить.Будет жить.)
да, но там восстановление на месяц, и очень неприятное
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Та нормально там всё.При современной медицине вправить нос что клизму поставить.Будет жить.)
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Ещё пару хуков, чуть набрать массы физической и на Тайсона похож будет
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вариант выход на замену при неблагоприятном течении матча
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Ответ superbro
Мы не жалкие французы, супер-миллионеры футболисты, панцырь носим как рубашки, юные таланты!
Мы не жалкие французы, под трусами есть рейтузы, кто-то носит и кальсоны, а наш тренер панталоны,а ещё мы все таланты, дорогие бриллианты...
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Ответ pan_admiral
Возможно из прессованного подорожника
Точно!
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Ответ Momos
С распухшим носом он еще больше на обезьяну похож
Почему подобные мерзкие комментарии вообще публикуются? 😒
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Ответ Momos
С распухшим носом он еще больше на обезьяну похож
В "Реале" строгие критерии.
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