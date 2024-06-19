Мбаппе тренировался с пластырем на носу после перелома. Он провел часть занятия со сборной Франции

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам со сборной Франции после перелома носа.

Форвард сборной Франции и « » сломал нос в матче группового этапа против Австрии (1:0) в результате столкновения с Кевином Данзо. Сообщалось, что Мбаппе может пропустить две оставшиеся игры группового этапа.

Как передает France24, в среду Мбаппе тренировался с пластырем на носу. Килиан провел часть занятия индивидуально с тренером по физподготовке, а затем присоединился к команде для отработки ударов.

проведет следующий матч чемпионата Европы 21 июня и сыграет против команды Нидерландов.

Фото: East News/RANCK FIFE / AFP

Дешам подтвердил, что Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро: «Хирургическое вмешательство ему придется пройти, даже если это будет не сразу»