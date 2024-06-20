«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»: «Условия между клубами согласованы. Нет информации, подписан ли контракт с Максимом»
В «Локомотиве» подтвердили соглашение с «Зенитом» по Максиму Глушенкову.
Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил о достижении соглашения между клубами.
«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», – сказал Нагорных.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, отметившись 6 голами и 15 ассистами. Статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.
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Трансфермаркт даёт 11 лямов. В итоге продажа клубу внутри лиги с удивительной скидкой.
Сложно представить, чтобы в европейских лигах делали такие "скидки" клубам по лиге.
Это как приходит Бавария сейчас за Вирцом к Байеру и забирает его за 60 лямов.
Или Барселона приходит к Атлетику и забирает Уильямса за 30.
Игрок стоимостью 12 переходит за 6 благодаря прописанной в контракте с Локо сумме выкупа.
Естественно, с этой дельты агенты хотят получить какую-то часть - ведь именно они в своё время эту сумму выкупа зафиксировали. Например, 50% разницы между "рыночной" и фактической ценой перехода требуют с Зенита.