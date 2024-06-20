«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»: «Условия между клубами согласованы. Нет информации, подписан ли контракт с Максимом»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Юрий Нагорных Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

В «Локомотиве» подтвердили соглашение с «Зенитом» по Максиму Глушенкову.

Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил о достижении соглашения между клубами.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», –  сказал Нагорных.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, отметившись 6 голами и 15 ассистами. Статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.

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24 комментария
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Клоуны
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Такой топ игрок для нашего чемпионата , жаль, что в Европу не поехал
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К концу трансферного окна у Локо мало кто останется из игроков основы и опытных игроков. Это уже будет не Локомотив, а электричка...
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Ответ Ya Tolik
Вопрос к великолепной работе агентов в России. Трансфермаркт даёт 11 лямов. В итоге продажа клубу внутри лиги с удивительной скидкой. Сложно представить, чтобы в европейских лигах делали такие "скидки" клубам по лиге. Это как приходит Бавария сейчас за Вирцом к Байеру и забирает его за 60 лямов. Или Барселона приходит к Атлетику и забирает Уильямса за 30.
Что сказать то хотел?
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Ну походу в атаке в новом сезоне мы будем разрывать))
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Максиму удачи в команде! Славный выбор!👏
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Отдали дёшево одного из лучших, если не лучшего российского игрока в лиге. Однако наверняка и Павел Андреев настаивал на том, чтобы отступные, прописанные в контракте, были невысокие. Придет очередь Пиняева, и его спокойно отдадут.
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+2
Минус норм футболист
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Позорники.Так легко отдать лучшего нападающего.Питерские скупают паспорта.Как скупят тут же сами введут намного более жесткий лимит на легионеров.Беспредел продолжается.
+4
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0
Ответ карабашка
Позорники.Так легко отдать лучшего нападающего.Питерские скупают паспорта.Как скупят тут же сами введут намного более жесткий лимит на легионеров.Беспредел продолжается.
Лимит ослабляют - ита питерские продавили чтобы бразил накупить
Лимит ужесточают - ита питерские продавили чтобы русских скупить
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Ответ Topordo
Клоуны
Причём с обоих сторон
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Ответ K@l@bok
Если последние два гола забивают защитники (!), Сергеев решил "отдохнуть", а Кассьерра все время улыбается, то ясно было, что больше так с чемпионством не повезет. Радует, что решают эту проблему. Будем посмотреть.
Ну кстати, нам весь сезон говорили что Тимощук тренирует стандарты, а я вообще не помню годов от защитников. Ну должно было хоть когда-то воздастся))
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Ответ Данко Лазович
Ну походу в атаке в новом сезоне мы будем разрывать))
Если последние два гола забивают защитники (!), Сергеев решил "отдохнуть", а Кассьерра все время улыбается, то ясно было, что больше так с чемпионством не повезет. Радует, что решают эту проблему. Будем посмотреть.
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Ответ Никита Алексеев
Такой топ игрок для нашего чемпионата , жаль, что в Европу не поехал
Из того что я о нём знаю и слов из его интервью в разное время, ему это особо и не надо было
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Глушенков ладно, пусть будет, игрок полезный, нечто мы не понимаем. Вот Соболев - другое дело. И как такую сволочь даже подумать могут в Зенит допустить.
+1
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0
Вопрос к великолепной работе агентов в России.
Трансфермаркт даёт 11 лямов. В итоге продажа клубу внутри лиги с удивительной скидкой.
Сложно представить, чтобы в европейских лигах делали такие "скидки" клубам по лиге.
Это как приходит Бавария сейчас за Вирцом к Байеру и забирает его за 60 лямов.
Или Барселона приходит к Атлетику и забирает Уильямса за 30.
+2
-2
0
Думаю, с агентами тёрки идут.

Игрок стоимостью 12 переходит за 6 благодаря прописанной в контракте с Локо сумме выкупа.

Естественно, с этой дельты агенты хотят получить какую-то часть - ведь именно они в своё время эту сумму выкупа зафиксировали. Например, 50% разницы между "рыночной" и фактической ценой перехода требуют с Зенита.
+1
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Желаю Максу удачи в лучшем клубе России!!!
+16
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Нормальные чемпионаты с их середняками нам не интересны, зато зарплата х3-4 от рыночной в резервации - пожалуйста.
+1
-1
0
Добро пожаловать!
+8
-8
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