«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»: «Условия между клубами согласованы. Нет информации, подписан ли контракт с Максимом»

В «Локомотиве» подтвердили соглашение с «Зенитом» по Максиму Глушенкову.

Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил о достижении соглашения между клубами.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», – сказал Нагорных.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, отметившись 6 голами и 15 ассистами. Статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?