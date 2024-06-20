Хоселу о Карвахале и «Золотом мяче»: «Лучший правый защитник в истории. Он 2-й по титулам в «Реале», лучший игрок финала ЛЧ. Не думаю, что есть кто-то более достойный»

Теги Кафу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Золотой мяч Хоселу Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Хоселу назвал Даниэля Карвахаля главным претендентом на «Золотой мяч».

32-летний защитник мадридского «Реала» забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

«Я говорю об этом уже десять дней. Не думаю, что люди ценят все, что он делает.

Карвахаль – лучший правый защитник в истории. Даже Кафу, которого раньше считали таковым, недавно сказал об этом в интервью.

Понятно, что его футболки продаются не так часто, как у Винисиуса, Беллингема или Крооса, но он единственный игрок, который был в старте во всех шести финалах Лиги чемпионов за «Реал», он второй по количеству титулов в «Реале» и может стать первым. Он лучший игрок финала Лиги чемпионов.

Не думаю, что есть кто-то более достойный «Золотого мяча», – сказал форвард «Реала» Хоселу.

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39 комментариев
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Хоселу немного поплыл на волне патриотизма и родства видать)
Карвахаль выдающийся игрок в истори Мадрида , но точно не лучший правый защитник в истории , и на ЗМ всерьез претендовать не может как по мне. Говорю как болельщик Реала
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+26
Ну, еще бы о своем родственнике сказал как-то по-другому. Они с Дани женаты на сестрах родных, если не ошибаюсь, еще и близняшках.
+11
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Карвахаль конечно заработал свое место в составе своим трудом, но некоторые эпизоды заставляют относится к нему прохладно. Вспомните финал - он столкнулся с Адейеме и устроил там театр, отмахивался от рукопожатия, когда тот извинялся, изображал обиженного подростка. Хотя там был абсолютно игровой момент. А затем сам во втором тайме чуть не открутил голову сопернику когда срывал атаку. И делал это уже умышленно. Ты или не обижайся или сам грубость не проявляй. Иначе выглядит как капризная звездочка.
+10
-3
+7
Ответ Hans Castorp
Хоселу немного поплыл на волне патриотизма и родства видать) Карвахаль выдающийся игрок в истори Мадрида , но точно не лучший правый защитник в истории , и на ЗМ всерьез претендовать не может как по мне. Говорю как болельщик Реала
Полностью с вами согласен, но в то же время считаю, что Карвахаль недооценен футбольной общественностью
+6
-1
+5
Ответ grauda
Карвахаль конечно заработал свое место в составе своим трудом, но некоторые эпизоды заставляют относится к нему прохладно. Вспомните финал - он столкнулся с Адейеме и устроил там театр, отмахивался от рукопожатия, когда тот извинялся, изображал обиженного подростка. Хотя там был абсолютно игровой момент. А затем сам во втором тайме чуть не открутил голову сопернику когда срывал атаку. И делал это уже умышленно. Ты или не обижайся или сам грубость не проявляй. Иначе выглядит как капризная звездочка.
Кстати и Белингем такой же
+4
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+3
терпеть не могу Дани Алвиса но он лучший за всю истоию тут нет конкурентов даже, да и кафу был поинтереснее чем карвахаль
+3
0
+3
Поддержка партнера и родственника - это прекрасно, но даже сам Дани сказал, что это невозможно и есть более достойные кандидаты. Но этот сезон Дани провел выше всяческих похвал, один из лучших, если не лучший в карьере.
+6
-4
+2
Кафу, Дани Алвес, Анюков - топ 3 истории !!!!
+4
-2
+2
Ответ Бахти 86
Если честно ,то , Винни тоже не заслужил ЗМ. Для Месси и Роналду такой сезон был бы провалом.
Скажу больше, того же Суареза прокатывали даже с номинацией на зм из-за репутации, когда он проводил сезоны на порядок сильнее прошедшего у Вини. А сейчас Винисиус с репутацией еще хуже котируется как главный фаворит.
+2
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Карвахаль это кто-то типа Сальгадо или Г. Невилл
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Переборщил конечно, но то что он НИ РАЗУ не был в команде года фифа - это позор, хотя еще раз подтверждает уровень составления этих так называемых сборных года
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Ответ Muhammad Juraev
Вуахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣 Лучший в истории 🤣🤣🤣🤣
У меня такая же реакция когда кто-то считает месю лучшим в истории
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А они же родственники? Хоселу, подмигни, если тебя заставили это сказать, используя чугунную сковородку, позади твоей головы.
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Я не знаю как, но Карвахаль и Менди просто преобразились и заткнули всех критиков включая меня...
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Ответ AlainProst
Что надо сделать защитнику, чтобы получить золотой мяч?
Выиграть требл, Чемпионат Мира, быть признанным MVP любого из турниров, забить парочку важных мячей. Ну и постараться, чтобы за сезон тебя как можно меньше обвели. Думаю, это все условия.
+1
-1
0
Ответ Бахти 86
Если честно ,то , Винни тоже не заслужил ЗМ. Для Месси и Роналду такой сезон был бы провалом.
Скажу больше, того же Суареза прокатывали даже с номинацией на зм из-за репутации, когда он проводил сезоны на порядок сильнее прошедшего у Вини. А сейчас Винисиус с репутацией еще хуже котируется как главный фаворит.
+1
-1
0
Ответ Алексей Петров
Кафу, Дани Алвес, Анюков - топ 3 истории !!!!
Янбаев))
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Ответ Арслан Устарханов
Паршивлюк
Хлестов
0
0
0
Ответ Алексей Петров
Кафу, Дани Алвес, Анюков - топ 3 истории !!!!
Паршивлюк
0
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Не, ну если Карвахаль лучший правый в истории, то Хоселу небось играет на уровне пиковых Суареса или Бензема...
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Ответ corazon blanco
Поддержка партнера и родственника - это прекрасно, но даже сам Дани сказал, что это невозможно и есть более достойные кандидаты. Но этот сезон Дани провел выше всяческих похвал, один из лучших, если не лучший в карьере.
Да, несколько лет назад серьезно сдал Дани
Но в нынешнем сезоне вернулся к наилучшей форме
0
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0
Ответ los merengues
Ну, еще бы о своем родственнике сказал как-то по-другому. Они с Дани женаты на сестрах родных, если не ошибаюсь, еще и близняшках.
Интересно, путаница возникала когда нибудь?
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Кафу?
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Ребята спорят за золотой мяч но после Кубка Америки лучший бомбардир турнира с 5ю голами 3 из которых с пенальти получит мячик.
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Карвахаль как Лэмпард долго играл на топ уровне и стабильно. Но даже в 10 лучших правых защитников не входит в истории
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старое доброе черное подлизывание. газаев тут и рядом не валялся.
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В чьей истории?
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Что надо сделать защитнику, чтобы получить золотой мяч?
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Ну прям таки в истории 😀
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Если честно ,то , Винни тоже не заслужил ЗМ. Для Месси и Роналду такой сезон был бы провалом.
+1
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