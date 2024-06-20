Хоселу о Карвахале и «Золотом мяче»: «Лучший правый защитник в истории. Он 2-й по титулам в «Реале», лучший игрок финала ЛЧ. Не думаю, что есть кто-то более достойный»
Хоселу назвал Даниэля Карвахаля главным претендентом на «Золотой мяч».
32-летний защитник мадридского «Реала» забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).
«Я говорю об этом уже десять дней. Не думаю, что люди ценят все, что он делает.
Карвахаль – лучший правый защитник в истории. Даже Кафу, которого раньше считали таковым, недавно сказал об этом в интервью.
Понятно, что его футболки продаются не так часто, как у Винисиуса, Беллингема или Крооса, но он единственный игрок, который был в старте во всех шести финалах Лиги чемпионов за «Реал», он второй по количеству титулов в «Реале» и может стать первым. Он лучший игрок финала Лиги чемпионов.
Не думаю, что есть кто-то более достойный «Золотого мяча», – сказал форвард «Реала» Хоселу.
Карвахаль выдающийся игрок в истори Мадрида , но точно не лучший правый защитник в истории , и на ЗМ всерьез претендовать не может как по мне. Говорю как болельщик Реала
Но в нынешнем сезоне вернулся к наилучшей форме