«Пари НН» подпишет контракт с Магкеевым на год («РБ Спорт»)
Экс-защитник «Локомотива» Станислав Магкеев станет игроком «Пари НН».
Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
По данным «РБ Спорт», у Магкеева было несколько вариантов продолжения карьеры в Мир РПЛ, игрок в итоге выбрал вариант с «Пари НН» и подпишет контракт сроком на один год.
В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локомотив» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.
Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.