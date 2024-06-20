«Пари НН» подпишет контракт с Магкеевым на год («РБ Спорт»)

Экс-защитник «Локомотива» Станислав Магкеев станет игроком «Пари НН».

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

По данным «РБ Спорт», у было несколько вариантов продолжения карьеры в Мир , игрок в итоге выбрал вариант с « » и подпишет контракт сроком на один год.

В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за « » – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.