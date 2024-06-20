«Пари НН» подпишет контракт с Магкеевым на год («РБ Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Станислав Магкеев Футбол

Экс-защитник «Локомотива» Станислав Магкеев станет игроком «Пари НН».

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

По данным «РБ Спорт», у Магкеева было несколько вариантов продолжения карьеры в Мир РПЛ, игрок в итоге выбрал вариант с «Пари НН» и подпишет контракт сроком на один год.

В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локомотив» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь

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3 комментария
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Здоровья Магкееву после крестов и успехов в ПариНН.
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Для нижнего это супер усиление
+2
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Стасу спасибо за всё, удачи в нижнем и вернуться на свой уровень!
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