«Динамо», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» интересуются экс-хавбеком «Пари НН» Милсоном
Хавбек «Маккаби» Милсон интересен «Динамо», «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».
Прошлым летом 24‑летний ангольский вингер перешел из «Пари НН» в «Маккаби», с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Израиля.
В сезоне‑2023/24 анголец провел 27 матчей в чемпионате Израиля, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
Интерес к Милсону проявляют четыре клуба из верхней части турнирной таблицы Мир РПЛ: московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».
Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.