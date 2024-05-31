«Динамо», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» интересуются экс-хавбеком «Пари НН» Милсоном

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Краснодар Пари НН Милсон Футбол

Хавбек «Маккаби» Милсон интересен «Динамо», «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».

Прошлым летом 24‑летний ангольский вингер перешел из «Пари НН» в «Маккаби», с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Израиля. 

В сезоне‑2023/24 анголец провел 27 матчей в чемпионате Израиля, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. 

Интерес к Милсону проявляют четыре клуба из верхней части турнирной таблицы Мир РПЛ: московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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9 комментариев
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До сих пор непонятно почему Нижний его так легко отпустил
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Ничего себе статистика! Сейчас цена поднимут до небес. Уверен что все эти клубы, будут серьёзно укреплятся в это лето. А в Динамо, ещё и Лесовой возвращается.
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В Нижнем не дурно смотрелся.
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не понятно зачем он Динамо нужен, у нас своих на эту позицию достаточно и лучше в разы.....что в нем такого серьезного???
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Ответ verhowen
Ничего себе статистика! Сейчас цена поднимут до небес. Уверен что все эти клубы, будут серьёзно укреплятся в это лето. А в Динамо, ещё и Лесовой возвращается.
Там Захави в 36 лет 20+7 сделал. Чемпионат Израиля такой себе уровень. В РПЛ особо ничего не показал.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Там Захави в 36 лет 20+7 сделал. Чемпионат Израиля такой себе уровень. В РПЛ особо ничего не показал.
Захави везде ее делал
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Там Захави в 36 лет 20+7 сделал. Чемпионат Израиля такой себе уровень. В РПЛ особо ничего не показал.
Я плохо знаю, посмотрим что другие скажут.
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