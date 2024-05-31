«Динамо», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» интересуются экс-хавбеком «Пари НН» Милсоном

Хавбек «Маккаби» Милсон интересен «Динамо», «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».

Прошлым летом 24‑летний ангольский вингер перешел из « » в « », с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Израиля.

В сезоне‑2023/24 анголец провел 27 матчей в чемпионате Израиля, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Интерес к Милсону проявляют четыре клуба из верхней части турнирной таблицы Мир : московские «Динамо», « », и «Краснодар».

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.