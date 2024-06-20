Талалаев получит 50+ млн рублей неустойки от «Химок» (Иван Карпов)
«Химки выплатят Андрею Талалаеву более 50 млн рублей за расторжение контракта.
Такова сумма компенсации для бывшего главного тренера подмосковного клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, сегодня в полдень Талалаев попрощается с командой и покинет «Химки». На данный момент у 51-летнего специалиста нет вариантов трудоустройства в Мир РПЛ.
Согласно Transfermarkt, соглашение Талалаева с «Химками» было рассчитано до декабря 2027 года.
По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.
Если такие длительные контракты с тренером в Химках не отмыв, то наркомания?
Какой же гений!