Талалаев получит 50+ млн рублей неустойки от «Химок» (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия отставки деньги Футбол

«Химки выплатят Андрею Талалаеву более 50 млн рублей за расторжение контракта.

Такова сумма компенсации для бывшего главного тренера подмосковного клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, сегодня в полдень Талалаев попрощается с командой и покинет «Химки». На данный момент у 51-летнего специалиста нет вариантов трудоустройства в Мир РПЛ.

Согласно Transfermarkt, соглашение Талалаева с «Химками» было рассчитано до декабря 2027 года.

По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

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33 комментария
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Было рассчитано до декабря 2027 года, я даже от испуга посмотрел какой сейчас год, всё еще 2024ый.
Если такие длительные контракты с тренером в Химках не отмыв, то наркомания?
+32
0
+32
Схема проста как мир. Получили финансирование, наняли Талала, через две недели увольнение со штрафом и откатом. Повторить
+24
-1
+23
Ответ deligy
Было рассчитано до декабря 2027 года, я даже от испуга посмотрел какой сейчас год, всё еще 2024ый. Если такие длительные контракты с тренером в Химках не отмыв, то наркомания?
Они его этим и заманили. Рассказывали, что Талалаев не хотел идти в Химки, но ему там предложили контракт что-то вроде 4+1, ярко расписали перспективы и как в него верят...ну и видимо дополнили неустойкой "по-юрановски" )
+17
0
+17
Почему РФС и ФНС не начать обращать внимание на залупинки? Далеко не в первый раз с этим клубом происходит магия: назначают тренера (не важно какого уровня) подписывая его на долгосрочный контракт, тренер по ходу сезона успешно справляется с поставленной задачей, но по ходу или по окончанию сезона с ним разрывают контракт, выплачивая ему отступные. Тут не нужно быть акулой бизнеса или прошаренным в футболе человеком, чтобы понимать, что делается это не по спортивным причинам. А учитывая, что Залупинки во многом содержаться на деньги, выделяемые из бюджета Московской области, возникают вопросики.
+14
0
+14
Ответ Пользователь Имени
Они его этим и заманили. Рассказывали, что Талалаев не хотел идти в Химки, но ему там предложили контракт что-то вроде 4+1, ярко расписали перспективы и как в него верят...ну и видимо дополнили неустойкой "по-юрановски" )
Это рассказ на публику, а фактическими обстоятельствами стоило бы следственному комитету заняться, так как ФК Химки АНО, где один из учредителей городской округ и его организации, да и финансирование из города и МО получают по 200-350 млн. в год.
+12
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+12
ФК Химки это такая подмосковная прачечная
+10
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+10
Просто гений из цеха физруков!
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+7
Нихуалалай себе
+7
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+7
простой и надежный способ распила бюджета г. Химки. и все на свободе
+4
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ну это бизнес 😎
+3
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вжжжжик. мне нравицца)) тоже хочется так)
+2
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Увольте меня из Химок, я согласен на 30 млн+ руб. неустойки 😄
+2
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Вот скажите мне, откуда у Химок 50лямов денег, пусть выйдет хозяин и скажет, мы взяли их вот тут, и вот сюда отдали. И это на глазах у всей страны, позор, просто ужас
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+2
Ставка на тотал меньше 1,5 лет в Химках сыграла!
Какой же гений!
+2
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+2
Сколько надо будет отдать Равшану Садыгову и депутату Терюшкову?.. Хорошая профессия у талалая, получать бонусы за увольнения!
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Ответ chicharitto
Схема проста как мир. Получили финансирование, наняли Талала, через две недели увольнение со штрафом и откатом. Повторить
Сомнительно, скорее выглядит как самодурство частного лица, область если и выделяет, то явно небольшую часть бюджета. А так и сыну можно дать поиграть и нового тренера хоть каждый месяц назначать
+2
-1
+1
Ответ Prokuror Prokurorov
Почему РФС и ФНС не начать обращать внимание на залупинки? Далеко не в первый раз с этим клубом происходит магия: назначают тренера (не важно какого уровня) подписывая его на долгосрочный контракт, тренер по ходу сезона успешно справляется с поставленной задачей, но по ходу или по окончанию сезона с ним разрывают контракт, выплачивая ему отступные. Тут не нужно быть акулой бизнеса или прошаренным в футболе человеком, чтобы понимать, что делается это не по спортивным причинам. А учитывая, что Залупинки во многом содержаться на деньги, выделяемые из бюджета Московской области, возникают вопросики.
А при чем тут РФС и ФНС??? Никакого отношения к таким событиям.
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Ответ deligy
Это рассказ на публику, а фактическими обстоятельствами стоило бы следственному комитету заняться, так как ФК Химки АНО, где один из учредителей городской округ и его организации, да и финансирование из города и МО получают по 200-350 млн. в год.
Полностью согласен, но этому не бывать) Химки крышуются губернатором, туда без разрешения ни один прокурор не зайдёт
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Ответ Зелёный гопник
Увольте меня из Химок, я согласен на 30 млн+ руб. неустойки 😄
Я так-то и за лям могу запись в трудовой поставить )
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Просто позорище и плевок всем в лицо. Куда смотрит следственный комитет? Или они тоже в доле?
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Матч ТВ запросил транфер Талалаева и Химкам пришлось его уволить! 😀😀😀
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Самый успешный физрук 21-го века.
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В наглую бабки пилят годами а все вокруг типа не замечают 🤫
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Красава, залутал денег, а теперь можно на тв фейсом торговать, строить из себя крутого спеца
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ловко он это провернул вновь. Рахимов еще такой же )
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Талалаев сделал своё дело, Талалаев может уходить, да ещё с мешком денег.
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За что?)
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Мнение Мостового просто необходимо
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уже получил, иначе Сафонов бы не уехал в ПСЖ
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51 год - 51 миллион.
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