Спаллетти о матче с Испанией: «Италия будет стараться доминировать и играть в свой футбол. Мы уважаем испанцев, но считать их лучше, чем есть на самом деле – ошибка»
Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с Испанией на Евро-2024.
«Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.
Испания стала такой, какая она есть, и их футбольная школа известна, потому что они всегда играли под одним брендом. Поэтому они стали такими узнаваемыми. Они добились этого, потому что смогли придерживаться одной и той же футбольной философии.
Мы часто говорим о международном футболе и различных философиях, некоторые из которых более специфичны, чем итальянские. Чтобы достичь этого, нужно следовать испанскому сценарию игры – снова и снова придерживаться одной и той же философии.
Мы хотим проверить себя в матчах с такими топовыми командами, как Испания, чтобы понять, на каком уровне мы находимся с точки зрения эффективности.
Стараемся постоянно владеть мячом. Я считаю, что если вы отдадите мяч сопернику, то будете худшей командой. Время от времени мы будем стараться доминировать. Посмотрим, насколько хорошо у нас это получится.
Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», – сказал главный тренер сборной Италии.
Forza, Italia!