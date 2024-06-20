Спаллетти о матче с Испанией: «Италия будет стараться доминировать и играть в свой футбол. Мы уважаем испанцев, но считать их лучше, чем есть на самом деле – ошибка»

Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с Испанией на Евро-2024.

«Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.

Испания стала такой, какая она есть, и их футбольная школа известна, потому что они всегда играли под одним брендом. Поэтому они стали такими узнаваемыми. Они добились этого, потому что смогли придерживаться одной и той же футбольной философии.

Мы часто говорим о международном футболе и различных философиях, некоторые из которых более специфичны, чем итальянские. Чтобы достичь этого, нужно следовать испанскому сценарию игры – снова и снова придерживаться одной и той же философии.

Мы хотим проверить себя в матчах с такими топовыми командами, как Испания, чтобы понять, на каком уровне мы находимся с точки зрения эффективности.

Стараемся постоянно владеть мячом. Я считаю, что если вы отдадите мяч сопернику, то будете худшей командой. Время от времени мы будем стараться доминировать. Посмотрим, насколько хорошо у нас это получится.

Мы с огромным уважением относимся к и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», – сказал главный тренер сборной .