Мойес о Шотландии и 1:1 со Швейцарией: «Главное, что мы увидели – это шотландская интенсивность и натиск. Хотелось аплодировать. У нас есть шанс» 

Теги Дэвид Мойес Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Дэвид Мойес оценил ничью сборной Шотландии со Швейцарией (1:1) на Евро-2024.

«Смотрел, кусая ногти! Шотландия может извлечь из этого выгоду. У нас есть шанс.

Самое главное, что мы с самого начала увидели – это шотландская интенсивность, натиск, человеческое к этому отношение. Действовали гораздо плотнее, чем против Германии. Хотелось аплодировать и аплодировать. Трибуны шли за игроками, следуя проявляемой ими энергичности. Очень рад за Стива Кларка», – сказал экс-тренер «Вест Хэма».

Германия с 6 очками лидирует в группе А после 2-го тура Евро, Швейцария – 2-я, Шотландия – 3-я, Венгрия – 4-я

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5 комментариев
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С венграми у них будет рубка, у тех дела тоже швах.
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Шанс на что...?
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В шотландской сборной есть ещё даже не сформировавшиеся юноши, тяжело им с матёрыми мужиками дело иметь, по-отечески жаль их.
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Ответ Дмитрий Пузырёв
С венграми у них будет рубка, у тех дела тоже швах.
Думаю, шотландцы легко выиграют. Очень удобная для них сборная.
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