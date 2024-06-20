Мойес о Шотландии и 1:1 со Швейцарией: «Главное, что мы увидели – это шотландская интенсивность и натиск. Хотелось аплодировать. У нас есть шанс»
Дэвид Мойес оценил ничью сборной Шотландии со Швейцарией (1:1) на Евро-2024.
«Смотрел, кусая ногти! Шотландия может извлечь из этого выгоду. У нас есть шанс.
Самое главное, что мы с самого начала увидели – это шотландская интенсивность, натиск, человеческое к этому отношение. Действовали гораздо плотнее, чем против Германии. Хотелось аплодировать и аплодировать. Трибуны шли за игроками, следуя проявляемой ими энергичности. Очень рад за Стива Кларка», – сказал экс-тренер «Вест Хэма».
Германия с 6 очками лидирует в группе А после 2-го тура Евро, Швейцария – 2-я, Шотландия – 3-я, Венгрия – 4-я