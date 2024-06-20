Кларк об 1:1 с Швейцарией: «Шотландия сыграла неудачно с Германией. Сегодня шли в прессинг, боролись. Теперь нужна победа, тогда пройдем в плей-офф»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Футбол

Стив Кларк прокомментировал ничью в игре Шотландии с Швейцарией (1:1).

Сборные сыграли вничью в матче второго тура Евро-2024. В первом туре шотландская команда потерпела разгромное поражение от Германии со счетом 1:5. 

«Мы не показали себя с лучшей стороны в первой игре. Мы хорошая команда, когда играем. Первую игру нужно отнести к разряду неудачных.

Сегодня мы были полны решимости идти в прессинг, бороться за мяч и играть выше на поле. Надо сказать, что это было против очень сильной команды Швейцарии.

Это была хорошая игра между двумя равными командами. Теперь нам определенно нужна победа. Я верю, что если мы наберем три очка, то пройдем на следующий этап.

Это то, что мы ожидали. Мы играем так последние три-четыре года. Мы знали, что нам нужно делать. Это было хорошее командное выступление против сильных соперников и хорошая реакция на разочаровывающий вечер [против Германии]. Мы все еще в игре.

Реальность такова, что мы рассчитывали на вторые две игры в группе, и так оно и получилось. Даже если бы мы хорошо сыграли против Германии, нам все равно нужно было бы что-то набирать очки в этой игре», – сказал главный тренер сборной Шотландии в интервью BBC.

23 июня шотландская команда сыграет с Венгрией в матче 3-го тура чемпионата Европы. 

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2 комментария
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Ответ RembaXXX
У Шотландии неплохая сборная и довольно техничные игроки есть, сегодня из под прессинга пару раз вышли в стиле Манчестер Сити, должны венгров обыгрывать. Игру с немцами они похоже сознательно слили, бросив играть, как только гол пропустили.
конечно сознательно слили.зная что еще можно с третьего места выйти,решили, а давайте ка пятерку пропустим
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