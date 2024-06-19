Германия с 6 очками лидирует в группе А после 2-го тура Евро, Швейцария – 2-я, Шотландия – 3-я, Венгрия – 4-я

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Германии возглавляет группу А после 2-го тура Евро-2024.

Сегодня немецкая команда обыграла Венгрию со счетом 2:0. Во втором матче группы Шотландия и Швейцария сыграли вничью (1:1).

Сборная Германии, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе А, набрав 6 очков в 2 турах.

Второе место занимает Швейцария, набравшая 4 очка, третье – сборная Шотландии (1). Последнее место в группе занимает Венгрия, не набравшая ни одного очка.

В заключительном туре Германия 23 июня сыграет со Швейцарией, а Шотландия встретится с Венгрией.

13 комментариев
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Похоже, венгры аут. Жаль. На евро 2021 чуть не вышли из группы...
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Германия показывает симпатичный футбол, правда есть повод ждать от них победы на домашнем турнире, среди других топ-сборных разве что Испания играла так ярко, посмотрим, что они покажут во втором туре.
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Ответ Uriah Heep
Интрига? Непредсказуемая Шотландия выигрывает у Венгрии? Швейцария не проигрывает Германии?
Венгры точно аут, чтобы с тремя очками с третьего выйти нужно хорошую разницу иметь где-то + 3, значит семь Шотландии закидывать нужно, скорее уж британцы в потной игре минимальную победу и выход с 4 баллами оформят. Швейцария де факто тоже в плове уже с немцами
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Ну у Германии вообще кайф группа! Смотрятся прям убийцами. Главное, чтобы в плей-офф так же сыграли.
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Венгрию жалко. В целом неплохо играли, но наказали за плохую реализацию. Не выйдут они 100%
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Интрига? Непредсказуемая Шотландия выигрывает у Венгрии? Швейцария не проигрывает Германии?
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Ответ кuraakula belov
Венгры точно аут, чтобы с тремя очками с третьего выйти нужно хорошую разницу иметь где-то + 3, значит семь Шотландии закидывать нужно, скорее уж британцы в потной игре минимальную победу и выход с 4 баллами оформят. Швейцария де факто тоже в плове уже с немцами
Венгрия может хлопнуть дверью (очень непредсказуемы шотландцы), но по-любому с тремя очками она дальше не пройдет. Шотландцы могут зацепиться за третье место. И, да, Швейцария идёт дальше.
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Ответ Буриков Василий
Похоже, венгры аут. Жаль. На евро 2021 чуть не вышли из группы...
А почему жаль?
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Ответ adamx
А почему жаль?
Потому что на прошлом Евро приятно поразили игрой.
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Ответ SPB Patriot
Ну у Германии вообще кайф группа! Смотрятся прям убийцами. Главное, чтобы в плей-офф так же сыграли.
Вспоминаем 2018 и группу России :-)
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