Германия с 6 очками лидирует в группе А после 2-го тура Евро, Швейцария – 2-я, Шотландия – 3-я, Венгрия – 4-я
Сборная Германии возглавляет группу А после 2-го тура Евро-2024.
Сегодня немецкая команда обыграла Венгрию со счетом 2:0. Во втором матче группы Шотландия и Швейцария сыграли вничью (1:1).
Сборная Германии, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе А, набрав 6 очков в 2 турах.
Второе место занимает Швейцария, набравшая 4 очка, третье – сборная Шотландии (1). Последнее место в группе занимает Венгрия, не набравшая ни одного очка.
В заключительном туре Германия 23 июня сыграет со Швейцарией, а Шотландия встретится с Венгрией.