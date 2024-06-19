Германия с 6 очками лидирует в группе А после 2-го тура Евро, Швейцария – 2-я, Шотландия – 3-я, Венгрия – 4-я

Сборная Германии возглавляет группу А после 2-го тура Евро-2024.

Сегодня немецкая команда обыграла Венгрию со счетом 2:0. Во втором матче группы Шотландия и Швейцария сыграли вничью (1:1).

, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе А, набрав 6 очков в 2 турах.

Второе место занимает , набравшая 4 очка, третье – сборная (1). Последнее место в группе занимает , не набравшая ни одного очка.

В заключительном туре Германия 23 июня сыграет со Швейцарией, а Шотландия встретится с Венгрией.