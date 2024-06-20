Якин об 1:1 с Шотландией: «Шакири живет ради таких моментов. Швейцария не загнана в угол, у нас 4 очка, с Германией будет интересный матч»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча с Шотландией.

Швейцарцы сыграли вничью с шотландской сборной (1:1) во втором туре . В третьем туре швейцарской команде предстоит сыграть с Германией 23 июня.

« доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации.

Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества, которое вы можете показать на поле. Германия играет в зрелищный футбол. Мы не можем дождаться выхода на поле. Мы не загнаны в угол, и это будет интересный матч, в этом я не сомневаюсь.

нужно было восстановиться. Они были подавлены, их гордость была уязвлена. Я говорил команде до матча, что мы ожидаем давления, что они будут закрывать пространство в центре поля. Мы могли выиграть матч, но они также создавали возможности [для себя].

Если сравнивать две команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме. Это будет напряженная игра между Шотландией и Венгрией. Мы сыграли два матча, у нас четыре очка, посмотрим, что будет в матче против », – сказал .