«Сосьедад» не планирует расставаться с Захаряном: «Клуб доволен выступлением Арсена и ожидает от него в следующем сезоне еще большего»
Пресс-атташе «Сосьедада» заявил, что в клубе довольны Арсеном Захаряном.
Российский хавбек провел дебютный сезон за баскский клуб.
«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего.
У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — сказал Йон Андер Мундуате.
В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Захаряна 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Естественно, у клуба есть ожидания к своим футболистам, иначе бы они.. кхм.. как бы то объяснить. Не имели контракт с клубом.