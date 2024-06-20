«Сосьедад» не планирует расставаться с Захаряном: «Клуб доволен выступлением Арсена и ожидает от него в следующем сезоне еще большего» 

Пресс-атташе «Сосьедада» заявил, что в клубе довольны Арсеном Захаряном.

Российский хавбек провел дебютный сезон за баскский клуб.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего.

У нас нет никаких планов расставаться с или отдавать его в аренду», — сказал Йон Андер Мундуате.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Захаряна 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.