«Сосьедад» не планирует расставаться с Захаряном: «Клуб доволен выступлением Арсена и ожидает от него в следующем сезоне еще большего» 

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Пресс-атташе «Сосьедада» заявил, что в клубе довольны Арсеном Захаряном.

Российский хавбек провел дебютный сезон за баскский клуб.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. 

У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — сказал Йон Андер Мундуате.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Захаряна 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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13 комментариев
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Заха верим !
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Читаем между строк: у Захаряна этот сезон будет определяющим
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Заха верим !
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Ему явно нужен Тюкавин в пару) с ним порвёт
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Не заиграет,и вернётся скорее всего,может конечно в аренду куда нибудь
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Ответ Алексей Кучин
Заха верим !
С первого раза, не поверилось что ли
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Давай Арсен!
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что ожидать то 2 гола и 2 паса
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Удачи жорик в новом сезоне.
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три ассистента и полтора гола?)
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Ответ Stewart Крепкий
Как у них могут быть высокие ожидания от 20 новичка из России ? 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Так пишете, как будто он вышел за хлебушком в отпуске в Испании и забрел к ним на тренировочную базу.
Естественно, у клуба есть ожидания к своим футболистам, иначе бы они.. кхм.. как бы то объяснить. Не имели контракт с клубом.
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