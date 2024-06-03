Захарян пропустил тренировку сборной России. Миранчук и Лунев сегодня присоединятся к команде
Арсен Захарян пропустил тренировку со сборной России.
Как сообщает ТАСС, полузащитник «Реал Сосьедад» сегодня не принимал участия в тренировке сборной России, находящейся на сборах. Две предыдущие тренировки игрок провел вместе с командой.
Причину пропуска занятий должен позже озвучить главный тренер сборной Валерий Карпин.
Также стало известно, что Алексей Миранчук и Андрей Лунев присоединятся к команде в течение сегодняшнего дня.
7 июня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Беларуси в Минске.