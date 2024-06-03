Захарян пропустил тренировку сборной России. Миранчук и Лунев сегодня присоединятся к команде

Арсен Захарян пропустил тренировку со сборной России.

Как сообщает , полузащитник « » сегодня не принимал участия в тренировке сборной России, находящейся на сборах. Две предыдущие тренировки игрок провел вместе с командой.

Причину пропуска занятий должен позже озвучить главный тренер сборной .

Также стало известно, что и присоединятся к команде в течение сегодняшнего дня.

7 июня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Беларуси в Минске.