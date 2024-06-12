Лахтер о Захаряне: «Абсолютно провальный сезон. В Испании таких футболистов сотни, которые ничем не выделяются» 

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Деннис Лахтер Арсен Захарян Футбол

Деннис Лахтер оценил дебютный сезон Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

«В топ-чемпионатах у нас полтора человека играющих. Стабильно только Головин, иногда поигрывает Миранчук. 

Про Захаряна не вижу смысла говорить, абсолютно провальный сезон. В следующем ему матчей десять дадут, а дальше нет перспективы, если он не прибавит. Ему доверяют и дают исполнять стандарты, но я в нем не вижу ничего. Нет голов и передач. Таких футболистов в Испании сотни, которые ничем не выделяются», – сказал футбольный агент.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Захаряна 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария
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Что значит абсолютно провальный? Это первый сезон вообще-то. Кто у нас с первого же сезона ярко и стабильно заиграл?
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О,смотрите кто тут у нас вышел на свет,Лахтер-мошенник
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Не самый успешный, это точно.
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Ответ Пнин
Что значит абсолютно провальный? Это первый сезон вообще-то. Кто у нас с первого же сезона ярко и стабильно заиграл?
У нас не припомню, а так Беллингем😀
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