Пономарев о российском футболе: «Бедный и безобразный, противно смотреть. Есть Головин, Захарян и Миранчук, остальные – это мишура. На поле у нас мышиная возня, мутотень»

Теги Монако Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Владимир Алексеевич Пономарев Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Владимир Пономарев оценил уровень российского футбола как невысокий.

«У нас российский футбол сейчас бедный и безобразный. Настолько упали с нашим футболом, что уже ниже некуда. Противно смотреть уже!

У нас есть три футболиста: Головин, Захарян и Миранчук. А остальные – это мишура какая-то. На поле у нас мышиная возня. Мяч передают друг другу. И что? Где быстрые проходы, контратаки? Мутотень!» – подчеркнул бывший защитник ЦСКА.

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7 комментариев
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
И в чем он не прав?..
Хотя бы в том, что есть игроки посильнее Захаряна
+6
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+4
И в чем он не прав?..
+5
-3
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Хватит уже дедушкам звонить и будоражить их ум без особого повода
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Шо за персонаж? Откуда он знает слова контратака и быстрые проходы и это...как его...Мутотень - тень Мутко штоле? 🤓🤓🤓
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