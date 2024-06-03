Пономарев о российском футболе: «Бедный и безобразный, противно смотреть. Есть Головин, Захарян и Миранчук, остальные – это мишура. На поле у нас мышиная возня, мутотень»

Владимир Пономарев оценил уровень российского футбола как невысокий.

«У нас российский футбол сейчас бедный и безобразный. Настолько упали с нашим футболом, что уже ниже некуда. Противно смотреть уже!

У нас есть три футболиста: , и . А остальные – это мишура какая-то. На поле у нас мышиная возня. Мяч передают друг другу. И что? Где быстрые проходы, контратаки? Мутотень!» – подчеркнул бывший защитник ЦСКА.