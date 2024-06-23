Шотландия — Венгрия, 23.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Благодаря ничьей во втором туре между сборными Шотландии и Швейцарии в группе А на Евро-2024 появилась некоторая интрига относительно кандидатов на выход в плей-офф. В заключительном туре шотландцы и венгры в очном поединке попытаются выяснить, кто их них более достоин играть во втором этапе. Матч состоится на Штутгарт Арене, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Шотландии

Сборная Шотландии в четвертый раз в своей истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы и ставила перед собой задачу впервые выйти из группы. Главный тренер Стив Кларк говорил об историческом достижении, которого могут добиться его футболисты. Пресса говорила о стойком характере шотландцев, их умении показывать бойцовские качества и никогда не сдаваться. Но в матче открытия против сборной Германии команда сдалась уже после первого тайма, когда пропустила три мяча, а Райан Портеус заработал удаление. В итоге разгром и возможность реабилитироваться во второй игре против сборной Швейцарии. Вот тут британцы показали свою настоящую силу. Матч получился абсолютно равным и закончился ничьей. Другое дело, что в предстоящем поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на двух защитников: дисквалифицированного на две игры Портеуса и травмированного Кирана Тирни.

Сборная Венгрии

От команды Венгрии никто не ждал феерического выступления. В составе есть только один игрок, который обращается на себя внимание — Доминик Собослаи из «Ливерпуля». Но венгры не одни такие на чемпионате. На ум сразу приходит сравнение с румынской сборной, где и вовсе нет звезд. Все что можно сказать о первом матче подопечных Марко Росси, они старались, пытались атаковать и создавать голевые моменты, но швейцарцы оказались гораздо сильнее и целеустремленнее. От матча с хозяевами чемпионата можно было ожидать чего-то подобного, что было в поединке Германия – Шотландия. Но на этот раз венгры вышли на игру более заряженными. Они во многих моментах нисколько не уступали хозяевам чемпионата, играли смело, атаковали, могли забивать, но не получилось. Зато футболисты сборной Германии относились к своим моментам более бережно. В итоге у венгров разница мячей минус четыре и минимальные шансы, чтобы попасть в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров

Сборные Шотландии и Венгрии играли друг с другом девять раз, и все эти поединки были товарищескими. У венгерской сборной небольшое преимущество — четыре победы против трех, а последняя была одержана двадцать лет назад. Предстоящий матч является ключевым для обеих команд. У шотландцев шансы предпочтительнее благодаря одному набранному очку во втором туре. Более того, при определенных обстоятельствах они могут выйти в плей-офф со второго места. Позиции сборной Венгрии намного хуже. Даже победы может не хватить на выход в плей-офф из-за минусовой разницы забитых и пропущенных мячей. В любом случае подобные матчи всегда держат болельщиков в напряжении. Ничья не устроит ни одну из команд. Вряд ли мы увидим обилие забитых мячей, поэтому ставка на тотал меньше будет разумной. В отношении победы букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Венгрии, но тут все 50 на 50, исход может быть любым. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

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