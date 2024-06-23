Шотландия — Венгрия, 23.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Матч третьего тура чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и Венгрии пройдет в Штутгарте, 23 июня, в 22:00 по московскому времени. Обе команды до этого момента не имели побед в рамках турнира и в своей группе борются скорее за третье место.

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Сборная Шотландии

Сборную Шотландии никто не рассматривал как фаворитов турнира, поэтому никого и не удивило их поражение в стартовом матче против Германии. Пропущенные пять мячей сильно ударили по морали шотландцев. В связи с этим тренер сборной сделал ряд тактических замен и постарался изменить тактику.

В своем втором матче Шотландия встретилась со Швейцарией. Матч оказался серьезным испытанием для обеих команд. И если до начала фаворитом считалась Швейцария, то зацепившаяся за ничью Шотландия смогла многих удивить. Они цеплялись за мяч, агрессивно действовали в обороне, старались обострять ход игры. Если в такой же форме они выйдут против Венгрии, то у них есть неплохие шансы на победу.

Игра против Венгрии – последний реальный шанс Шотландии показать результат на этом турнире. Если игроки не смогут собраться и выдать результат, то сильно разочаруют своих болельщиков. Вообще уровень Шотландии на этом чемпионате Европы мало кого удивил: в рамках подготовки к турниру они сыграли четыре товарищеских матча, проиграли в двух из них, один раз сыграли вничью и только один раз обыграли сборную Гибралтара.

Сборная Венгрии

Сборная Венгрии многим казалась темной лошадкой турнира, хотя никто всерьез не верил в их шансы. Поражение в стартовом матче против Швейцарии в очередной раз подтвердило невысокий уровень команды. Три пропущенных мяча не добавили сборной уверенности перед игрой с Германией.

В матче с Германией Венгрия потерпела тяжелое поражение: хоть немцы и забили только два мяча, разница в уровне между сборными была очевидной. Венгрия была медленнее, реже переходила в атаку, а к концу матча совсем расслабилась и практически не могла навязать конкуренцию немцам. Стоит заметить, что на фоне Германии Венгрия смотрелась не хуже Шотландии.

Как и шотландцы, венгры хотят использовать предстоящий матч как возможность продемонстрировать, что в футбол играть они все-таки умеют и постараться зацепиться за третье место в группе. Тем более, что подготовка к турниру у них прошла достаточно успешно: из четырех товарищеских матчей они выиграли три, в том числе смогли обыграть и достаточно сложного соперника – Турцию.

Прогноз

И букмекеры, и аналитики сходятся в одном: предсказать победителя в этом матче крайне сложно. Обе сборные считаются аутсайдерами турнира, их объективный максимум – борьба за выход из группы с третьего места. Шансы на победу Венгрии немного выше: 2,48 против 2,70. Букмекерская контора Winline предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

победа Шотландии – 2,70;

ничья — 3,90;

победа Венгрии – 2,48;

ТБ2,5 – 1,76;

ТМ2,5 – 2,12.

В прошлом команды девять раз сталкивались друг с другом на футбольном поле. Чаще побеждала Венгрия: четыре победы против трех у шотландцев. Два матча завершились ничьей. Однако стоит учитывать, что ни разу команды не встречались в рамках турнирных игр, все матчи носили статус товарищеских.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽