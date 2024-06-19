Нойер о Евро: «Германия всегда фаворит, мы должны делать свою работу. У нас дома отличная атмосфера, полные стадионы»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Мануэль Нойер заявил, что Германия всегда находится в числе фаворитов Евро.

Сборная Германии обыграла команду Венгрии (2:0) во втором туре Евро-2024. 

В первом туре немецкая команда разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. Шотландские игроки не смогли поразить ворота Нойера, защитник «Реала» Антонио Рюдигер забил автогол. 

«Победа очень, очень важна. Мы очень хотели подтвердить свое выступление в первом матче. Прошлое показало, что играть против Венгрии и во втором матче группового этапа непросто.

Поэтому мы тем более рады, что в Штутгарте мы так мощно начали и уверенно победили. Здесь отличная атмосфера, полные стадионы и хорошее настроение. Я рад, что турнир проходит дома.

Германия всегда является фаворитом, но мы должны делать свою работу. Наш следующий соперник по группе [Швейцария] – самая сложное испытание в групповой стадии. Мы хотим перенести этот импульс на третий матч.

Как команда, мы уже заслужили 0 [пропущенных голов] в матче с Шотландией. Тем более важен 0 [пропущенных голов] сегодня», – сказал голкипер сборной Германии.

23 июня немецкая сборная сыграет против команды Швейцарии в 3-м туре Евро-2024

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4 комментария
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Ну хоть тут не сосредоточились на политике🤭 и играют в футбол и есть результат, а африканская сборная именуемая Францией решила в политику ударить, не понимая что политиканы их просто юзают
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Полные стадионы турков, если судить по вчерашнему матчу (другому)
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прям как Турция
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