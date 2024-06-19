Нойер о Евро: «Германия всегда фаворит, мы должны делать свою работу. У нас дома отличная атмосфера, полные стадионы»

Мануэль Нойер заявил, что Германия всегда находится в числе фаворитов Евро.

Сборная Германии обыграла команду Венгрии (2:0) во втором туре Евро-2024.

В первом туре немецкая команда разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. Шотландские игроки не смогли поразить ворота , защитник «Реала» Антонио Рюдигер забил автогол.

«Победа очень, очень важна. Мы очень хотели подтвердить свое выступление в первом матче. Прошлое показало, что играть против и во втором матче группового этапа непросто.

Поэтому мы тем более рады, что в Штутгарте мы так мощно начали и уверенно победили. Здесь отличная атмосфера, полные стадионы и хорошее настроение. Я рад, что турнир проходит дома.

Германия всегда является фаворитом, но мы должны делать свою работу. Наш следующий соперник по группе [Швейцария] – самая сложное испытание в групповой стадии. Мы хотим перенести этот импульс на третий матч.

Как команда, мы уже заслужили 0 [пропущенных голов] в матче с Шотландией. Тем более важен 0 [пропущенных голов] сегодня», – сказал голкипер сборной Германии.

23 июня немецкая сборная сыграет против команды в 3-м туре .