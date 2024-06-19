Веретенников ушел из «Краснодара-2» после вылета в «Серебро» LEON Второй лиги А. 35-летний Валиев возглавил команду

Теги отставки Олег Веретенников первенство молодежных команд Россия Краснодар Краснодар мол Краснодар-2 Вторая лига А Футбол

Илья Валиев сменил Олега Веретенникова на посту тренера «Краснодара-2».

Клуб объявил об уходе Веретенникова по истечении срока контракта.

54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда клуб покинул Николай Писарев. 

Под руководством Веретенникова команда провела 9 матчей, одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Быки» заняли седьмое место в весенней части турнира группы «Золото» и выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.

Вместо Веретенникова был назначен 35-летний Илья Валиев. С декабря 2023-го года он руководил молодежной командой «Краснодара». Перед началом второй части сезона команда шла на третьей строчке МФЛ.

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1 комментарий
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Писарев, Веретенников, Валиев за пол сезона... там во всей краснодарской вертикали решили Спартаку уподобиться?
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