Веретенников ушел из «Краснодара-2» после вылета в «Серебро» LEON Второй лиги А. 35-летний Валиев возглавил команду

Илья Валиев сменил Олега Веретенникова на посту тренера «Краснодара-2».

Клуб объявил об уходе по истечении срока контракта.

54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда клуб покинул Николай Писарев.

Под руководством Веретенникова команда провела 9 матчей, одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Быки» заняли седьмое место в весенней части турнира группы «Золото» и выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.

Вместо Веретенникова был назначен 35-летний Илья Валиев. С декабря 2023-го года он руководил молодежной командой « ». Перед началом второй части сезона команда шла на третьей строчке МФЛ.