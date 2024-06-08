Веретенников уйдет из «Краснодара-2» после 9 матчей. Клуб вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А
Олег Веретенников покинет пост исполняющего обязанности тренера «Краснодара-2».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда клуб покинул Николай Писарев.
Под руководством Веретенникова команда провела 9 матчей, одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Сегодня «Краснодар-2» проиграл «Велесу» (1:2) в 18-м туре Второй лиги. «Быки» заняли седьмое место в весенней части турнира группы «Золото» и выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.