Веретенников уйдет из «Краснодара-2» после 9 матчей. Клуб вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А

Олег Веретенников покинет пост исполняющего обязанности тренера «Краснодара-2».

Об этом сообщает « ». 54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда клуб покинул Николай Писарев.

Под руководством команда провела 9 матчей, одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Сегодня « » проиграл «Велесу» (1:2) в 18-м туре Второй лиги. «Быки» заняли седьмое место в весенней части турнира группы «Золото» и выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.