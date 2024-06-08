«Краснодар-2», «Родина-2» и «Муром» вылетели в «Серебро» LEON Второй лиги А. «Быки» сыграли бы в стыках за выход в Первую лигу, если бы не выбыли

Четыре клуба выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.

По итогам весенней части турнира в группе «Золото» «Краснодар-2» занял седьмое место, «Родина-2» – восьмое, «Муром» – девятое. Эти команды вылетели в «Серебро».

Первым из «Золота» вылетел липецкий «Металлург», занявший десятое место, это произошло в мае.

Отметим, что «Краснодар-2» занял первое место в «Золоте» по итогам осенней части турнира. Если бы «быки» не вылетели, они бы сыграли в стыковых матчах за право выйти в Мелбет Первую лигу.

«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» и «Ротор» сыграют в стыках LEON Второй лиги А