«Краснодар-2», «Родина-2» и «Муром» вылетели в «Серебро» LEON Второй лиги А. «Быки» сыграли бы в стыках за выход в Первую лигу, если бы не выбыли

Теги Металлург Липецк Краснодар Краснодар-2 Муром Родина-2 Вторая лига А Футбол

Четыре клуба выбыли в «Серебро» LEON Второй лиги А.

По итогам весенней части турнира в группе «Золото» «Краснодар-2» занял седьмое место, «Родина-2» – восьмое, «Муром» – девятое. Эти команды вылетели в «Серебро».

Первым из «Золота» вылетел липецкий «Металлург», занявший десятое место, это произошло в мае.

Отметим, что «Краснодар-2» занял первое место в «Золоте» по итогам осенней части турнира. Если бы «быки» не вылетели, они бы сыграли в стыковых матчах за право выйти в Мелбет Первую лигу.

«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» и «Ротор» сыграют в стыках LEON Второй лиги А

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2 комментария
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Регламент конечно своеобразный, но конкуренции точно стало больше, намного лучше, чем деления на зоны
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