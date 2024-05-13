Писарев хотел возглавить «Краснодар» после Ивича: «Меня могли рассматривать, не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше. Президент взял тренера, с которым провел шесть лет»

Николай Писарев рассказал, что хотел возглавить «Краснодар».

13 марта 2024 года «Краснодар» объявил об увольнении с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил .

тренировал «Краснодара-2» на протяжении 23 матчей, он покинул свой пост 26 апреля.

– Вы хотели быть главным тренером « »?

– В моменте, когда уволили Ивича – да, хотел.

– Такой разговор был?

– Разговора не было.

– Вы понимаете, почему?

– Нет.

– Наверняка у вас есть какие-то догадки.

– Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.

– Вас это задело?

– Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна, – сказал тренер сборной России в шоу «Это футбол, брат!»