Писарев хотел возглавить «Краснодар» после Ивича: «Меня могли рассматривать, не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше. Президент взял тренера, с которым провел шесть лет»
Николай Писарев рассказал, что хотел возглавить «Краснодар».
13 марта 2024 года «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев.
Писарев тренировал «Краснодара-2» на протяжении 23 матчей, он покинул свой пост 26 апреля.
– Вы хотели быть главным тренером «Краснодара»?
– В моменте, когда уволили Ивича – да, хотел.
– Такой разговор был?
– Разговора не было.
– Вы понимаете, почему?
– Нет.
– Наверняка у вас есть какие-то догадки.
– Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.
– Вас это задело?
– Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна, – сказал тренер сборной России в шоу «Это футбол, брат!»
– Вы понимаете, почему?
– Нет."
Скажите ему кто-нибудь.