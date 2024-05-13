Писарев хотел возглавить «Краснодар» после Ивича: «Меня могли рассматривать, не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше. Президент взял тренера, с которым провел шесть лет»

Теги премьер-лига Россия Николай Писарев Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Краснодар-2 Мурад Мусаев Это футбол, брат! Футбол

Николай Писарев рассказал, что хотел возглавить «Краснодар».

13 марта 2024 года «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев.

Писарев тренировал «Краснодара-2» на протяжении 23 матчей, он покинул свой пост 26 апреля.

– Вы хотели быть главным тренером «Краснодара»?

– В моменте, когда уволили Ивича – да, хотел.

– Такой разговор был?

– Разговора не было.

– Вы понимаете, почему?

– Нет.

– Наверняка у вас есть какие-то догадки.

– Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.

– Вас это задело?

– Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна, – сказал тренер сборной России в шоу «Это футбол, брат!»

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22 комментария
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И вот тут уже Мусаев смотрится неплохим вариантом. )
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-2
+58
Ответ Вячеслав Припузов
Было бы больше толку, чем от Мусаева...
Мусаев хотя бы Краснодар выводил в группу ЛЧ, а все тренерство Писарева на высшем уровне заключалось в 100% поражений в Химках
+26
-4
+22
Коля, твой уровень тренировать кого-то в Медиалиге, не выше.
+17
0
+17
Кому ты нужен, двойку утопил, теперь и основу хочешь?
+12
-2
+10
Николай, а за какие заслуги извините меня?
+6
0
+6
Ответ Balt
И вот тут уже Мусаев смотрится неплохим вариантом. )
Ахахах ))
+5
0
+5
Странно, что у человека абсолютно отсутствует самокритика! Где у писарева были хоть какие то результаты в качестве тренера?
+3
0
+3
Гениальное интервью гениального тренера
+2
0
+2
А с чего бы это Писарев, решил, что его могут позвать в Краснодар? По-моему как клубный тренер он известен разве что провалами. И если Галактионов, Гаранин, Горлов, тоже не имея особого клубного бэкраунда, тем не менее клубы возглавляли, то они хотя бы по возрасту перспективные. А Писарев уже едет с ярмарки, причём с ярмарки, на которой его никто не купил.
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Там место в ФКСМе вакантно.
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очень смешно
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Не уверен, что у Писарева получилось бы лучше чем у Мусаева.
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Посмешил, после прорыва в Химках, кому он нужен.
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"– Разговора не было.

– Вы понимаете, почему?

– Нет."

Скажите ему кто-нибудь.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Галицкий самый дорогой и элитный представитель древней профессии. И извините меня если для вас это звучит грубо. И не надо мне потыкать парком, у кого не спроси ну он же построил парк. Стоит позвонить с Северной столицы, тут же включает задную передачу, помним как он сдал Магнит, потом в одном из чемпионатов опять же выключился из борьбы. Теперь вот уволил тренера с характером и дал задную. Никогда не понимал восторга этим персонажем. Особенно после видео, где он в грубой форме осуждал бедность и бедных людей.
Галицкий будет поумнее тебя. В какой стране живёшь! Магнит могли отжать весь, без остатка и совести. Хорошо хоть ему с барского плеча выплатили пятую часть реальной стоимости
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Ответ Balt
И вот тут уже Мусаев смотрится неплохим вариантом. )
Всё познается в сравнении
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